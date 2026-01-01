Le Festival de Huê offre une programmation foisonnante pour l’année

Le Comité populaire de la ville de Huê a organisé jeudi 1 er janvier, à la Porte du Midi (Ngo Môn), dans la Cité impériale de Huê, un programme pour annoncer le Festival de Huê 2026 et reconstitué la cérémonie "Ban Soc" de la dynastie des Nguyên, marquant le début des activités d’un événement phare en cette année.

Photo : VNA/CVN

Le directeur du Centre de conservation des monuments de Huê, Hoàng Viêt Trung, a déclaré que cet événement, qui se déroulera tout au long de l’année, contribuera à affirmer la position de Huê comme haut lieu des festivals au Vietnam et ville au patrimoine exceptionnel, avec près de 80 activités et programmes culturels, artistiques, sportifs et d’échanges internationaux.

Selon le responsable, le Festival de Huê 2026 revêt une importance particulière, car la ville dynamise son développement en s’appuyant sur la préservation et la promotion de son patrimoine impérial. Préserver l’identité culturelle et évoluer vers le statut de ville patrimoniale, écologique et intelligente, respectueuse de l’environnement.

Le Festival de Huê sera organisé selon un modèle à quatre saisons. Le Festival de printemps durera les trois premiers mois de l’année et proposera des reconstitutions de rituels royaux et de fêtes folkloriques traditionnelles.

Le Festival d’été, d’avril à juin, accueillera la Semaine du Festival de Huê 2026, placée sous le thème du patrimoine culturel, de l’intégration et du développement. Cet ensemble d’événements phares réunira des troupes artistiques nationales et internationales, proposant des spectacles dans des espaces patrimoniaux restaurés et promettant au public des expériences inédites et riches en émotions.

Le Festival d’automne, de juillet à septembre, comprendra les célébrations de la Fête de la Mi-Automne, le Festival des lanternes de Huê 2026 et une programmation riche en expositions, installations, défilés de lanternes, danses du lion et performances artistiques.

Le Festival d’hiver clôturera le Festival de Huê avec de nouvelles activités festives, telles que des concerts et un compte à rebours du Nouvel An, créant ainsi une ambiance chaleureuse et conviviale durant la saison froide.

Photo : VNA/CVN

Outre le programme principal, d’autres festivals, concours, expositions et présentations seront organisés par des organismes et des particuliers, tant nationaux qu’internationaux.

Lors de la cérémonie d’ouverture du Festival de Huê, le Centre de conservation des monuments de Huê a reconstitué la cérémonie "Ban Soc" (décret royal sur la publication du nouveau calendrier à l’occasion de la Nouvelle Année) de la dynastie des Nguyên (1802-1945), dernière dynastie féodale du Vietnam.

Ce décret était le document officiel de la population et jouait le rôle décisif dans la vie agricole d'autrefois. Selon les chercheurs, le peuple vietnamien prenait très au sérieux l'économie agricole, aussi le calendrier jouait-il une signification très particulière dans sa vie.

VNA/CVN