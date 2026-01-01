Hô Chi Minh-Ville renforce son écosystème de festivals de musique

Des spectacles artistiques au service des missions politiques aux festivals de musique contemporaine et grands concerts en plein air, Hô Chi Minh-Ville s’emploie progressivement à bâtir un écosystème de festivals musicaux riche et diversifié, reflétant le dynamisme, l’ouverture et la créativité d’une métropole particulière.

>> Hanoï ouvre la 4e édition du Festival international de musique nouvelle Asie-Europe 2025

>> Hô Chi Minh-Ville : les mélodies traditionnelles vietnamiennes séduisent les touristes étrangers

>> Les "souvenirs du Dieu du feu" éblouissent le public de Hô Chi Minh-Ville

>> Hozo City Tết Fest 2025 : Hô Chi Minh-Ville lance les fêtes du Nouvel An

Ces dernières années, la ville est devenue une destination privilégiée pour de nombreux spectacles, concerts et festivals de grande envergure, affirmant sa position sur la carte des tournées nationales et internationales. L’une des caractéristiques marquantes de l’écosystème musical de Hô Chi Minh-Ville réside dans la diversité des espaces d’organisation, la musique s’étendant des scènes professionnelles aux espaces publics et s’intégrant pleinement à la vie urbaine.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, les sites de grande capacité sont prêts à accueillir des événements rassemblant des dizaines de milliers de spectateurs, contribuant à développer largement l’accès à l’art et à façonner progressivement l’image de "ville des festivals" de Hô Chi Minh-Ville.

Toutefois, face à l’augmentation rapide du nombre d’événements, la nécessité d’améliorer la qualité et d’affirmer une identité propre à chaque festival devient de plus en plus pressante. La création de festivals musicaux à forte valeur de marque, étroitement liés à la stratégie de développement des industries culturelles et du tourisme créatif, est considérée comme une orientation essentielle pour affirmer le rôle de la ville en tant que centre culturel et artistique à rayonnement régional.

Dans cette perspective, Hô Chi Minh-Ville explore et expérimente de nouveaux modèles d’organisation, privilégiant une approche multi-expérientielle associant musique, culture, créativité et communauté, en adéquation avec les spécificités d’une ville créative. Certains modèles de festivals de nouvelle génération comme MBillion 2025 illustrent ainsi une interaction accrue entre les artistes et le public.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, la ville oriente le développement de festivals musicaux intégrant des valeurs culturelles, sociales et créatives, à l’image de Hozo City Tet Fest, qui s’appuie sur l’héritage du Festival international de musique de Hô Chi Minh-Ville (Hozo) tout en élargissant les formes d’expérience proposées. L’événement est appelé à contribuer à faire de Hô Chi Minh-Ville un centre culturel dynamique de la région, à créer des temps forts culturels et à stimuler l’écosystème des industries culturelles de la ville.

À long terme, lorsque les festivals de musique s’inscrivent dans une stratégie globale de développement culturel, la musique ne se limite plus au divertissement, mais devient une ressource immatérielle majeure, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie, à la promotion du tourisme, à l’essor de l’économie créative et à l’intégration internationale de Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN