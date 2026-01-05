Quand le phở et les marionnettes sur l’eau portent l’âme culturelle du Vietnam vers l’UNESCO

Le gouvernement a donné le feu vert à la préparation des dossiers de candidature pour le phở (soupe de nouilles vietnamienne) et le théâtre des marionnettes sur l’eau, en vue de leur inscription sur les listes du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a chargé le Comité populaire de Hanoï de diriger l'élaboration des documents scientifiques. Ces travaux seront menés en collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi qu'avec les provinces de Nam Dinh, Ninh Binh, Hung Yen et la ville de Hai Phong.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme accompagnera les localités pour garantir que les dossiers répondent strictement aux critères de qualité et aux exigences de l'UNESCO. L'objectif est de préserver et de promouvoir ces valeurs culturelles tout en respectant les réglementations nationales et internationales en vigueur.

Les marionnettes sur l’eau sont nées il y a des siècles dans une quinzaine de villages du Delta du fleuve Rouge, où abondent mares et étangs. Encore maintenant, ces spectacles enchantent petits et grands. Les figurines de bois glissent sur l’eau ou y plongent, mues par un ingénieux système de perches, de cordes et de poulies, que manipulent des marionnettistes dissimulés derrière un rideau, trempés à mi-corps dans l’eau. La pièce est animée par des pétards, des feux d’artifice, un orchestre composé de tams-tams, de flûtes, de vielles, de castagnettes qui rythment les chansons folkloriques et les mouvements des marionnettes.

Le phở s’est développé dans le Nord du pays à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. La recette de ce plat s’est propagée au Sud dans les années 1950. Depuis 2017, le 12 décembre a été choisi comme Journée nationale du phở, véritable symbole de la culture culinaire vietnamienne.

Le théâtre des marionnettes sur l’eau a été reconnu patrimoine culturel immatériel national en 2012. En 2024, le phở de Nam Dinh et de Hanoï ont également obtenu cette reconnaissance au niveau national.

