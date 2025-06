Le Premier ministre Pham Minh Chinh entame une visite officielle en Suède

Il s’agit de la première visite d’un chef du gouvernement vietnamien en Suède depuis six ans.

Photo : VNA/CVN

Au cours de son séjour, Pham Minh Chinh aura des entretiens et rencontres avec des représentants de la Famille royale, le Premier ministre et le président du Riksdag. Il saluera de vieux amis suédois du Vietnam, présidera un Forum économique Vietnam-Suède, travaillera avec plusieurs grands groupes suédois et prononcera un discours de politique générale dans une université de premier plan.

La Suède fut le premier pays occidental à reconnaître le Vietnam et à établir des relations diplomatiques alors que celui-ci luttait pour l’indépendance et la réunification nationales. Stockholm abrita également, très tôt, le plus fervent mouvement occidental de soutien à la guerre de résistance vietnamienne contre l’armée américaine. Durant la période de Renouveau (Đổi mới), la Suède a continué d’apporter un appui matériel et moral précieux, notamment à travers des ouvrages emblématiques.

Photo : VNA/CVN

Malgré ces liens historiques, la coopération bilatérale reste en deçà du potentiel et des attentes des deux parties.

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh devrait créer une nouvelle dynamique et des avancées concrètes, notamment dans les domaines politique, diplomatique, économique, ainsi que dans la science, la technologie, l’innovation, les technologies de l’information, l’environnement, la lutte contre le changement climatique et l’énergie - domaines où la Suède possède de solides atouts et le Vietnam des besoins croissants.

VNA/CVN