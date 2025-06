À Stockholm, le Premier ministre Pham Minh Chinh resserre les liens avec la communauté vietnamienne

À peine arrivé à Stockholm pour sa visite officielle, le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse, a rencontré le personnel de l’ambassade et des représentants de la communauté vietnamienne de plus de 22.000 personnes établies en Suède.

Le chef du gouvernement a salué la cohésion et la réussite de ses compatriotes dans les affaires, la recherche et d’autres domaines, rappelant que la diaspora reste une partie inséparable de la nation vietnamienne.

Il les a invités à préserver la culture d’origine, à s’entraider et à investir au pays, tout en exprimant sa gratitude à la Suède pour son soutien historique – des années de guerre à la reconstruction et au processus de Renouveau, avec notamment l’Hôpital pédiatrique suédois et l’usine de papier de Bai Bang...

Pham Minh Chinh a présenté la stratégie de développement du Vietnam articulée autour de trois piliers : démocratie socialiste, État de droit socialiste et économie de marché à orientation socialiste avec une gestion de l’État. Quatre résolutions clés sont mises en œuvre dans la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique; le perfectionnement législatif; l’intégration internationale; et l’essor du secteur privé. Objectifs : pays en développement, à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, pays développé et à revenu élevé d’ici 2045.

Le Premier ministre a exhorté la communauté à promouvoir la culture vietnamienne et à œuvrer pour rendre les relations Vietnam - Suède de plus en plus efficaces et substantielles. Il a chargé l’ambassade de servir de passerelle, de soutenir les compatriotes «comme des membres de la famille» et d’intervenir en cas de difficultés.

Enfin, il a souligné que l’État vietnamien valorise chaque contribution de la diaspora, rendant plus souples les politiques relatives au foncier, à la propriété immobilière, aux visas, à la nationalité ou encore au travail, afin de faciliter les liens avec la Patrie...

