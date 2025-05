Promouvoir la coopération Vietnam - R. de Corée dans la nouvelle ère

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères, en coordination avec l'ambassade de République de Corée et la province de Hung Yen, a organisé le 14 mai la conférence "Rencontre de la République de Corée en 2025", attirant des dirigeants de 21 villes et provinces du Nord et des représentants d'entreprises vietnamiennes et sud-coréennes.

Prenant la parole, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a affirmé que cet événement était très important, marquant le 10e anniversaire de la signature de l'Accord de libre-échange Vietnam - République de Corée (VKFTA) et le 10e anniversaire de l'organisation de l'événement "Rencontre de la République de Corée" au Vietnam.

Au cours des trois dernières décennies, depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1992, les relations entre le Vietnam et la République de Corée ont fait de grands progrès, passant du partenariat global (2001) au partenariat stratégique (2009) et au partenariat stratégique global (2022), a-t-il précisé.

À ce jour, le Vietnam et la République Corée sont devenus l’un pour l’autre des partenaires importants dans de nombreux domaines. La République de Corée se classe actuellement au premier rang en matière d’investissement direct au Vietnam avec 10 128 projets d’un capital enregistré total de plus de 92 milliards de dollars, se classant deuxième en matière de coopération au développement (aide publique au développement), de travail et de tourisme et au troisième en matière de coopération commerciale.

En revanche, le Vietnam est le plus grand partenaire économique de la République de Corée au sein de l’ASEAN, représentant 30% des investissements et 50% du chiffre d’affaires du commerce total entre le pays et l’ASEAN. Les deux pays visent à porter leur commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d’ici 2025 et à 150 milliards de dollars d’ici 2030 de manière équilibrée et durable.

Il a déclaré que le Vietnam était confronté à de nombreux défis en termes de ressources financières, technologiques et humaines. Une coopération globale et des investissements importants de la part des amis et partenaires internationaux, y compris des partenaires sud-coréens, sur la base d’une prospérité commune et gagnant-gagnant, constituent un facteur important contribuant à surmonter avec succès ces défis.

Le gouvernement vietnamien apprécie hautement les activités commerciales et les contributions des entreprises sud-coréennes au Vietnam, en particulier la forte transition des secteurs de transformation simples vers les industries de haute technologie, les projets énergétiques, la finance et la banque, les services de haute qualité... La participation et le soutien des partenaires sud-coréens sont l'un des facteurs importants, contribuant à l'industrialisation et à la modernisation du Vietnam, a affirmé le dirigeant vietnamien.

"Le gouvernement vietnamien s'engage à créer un environnement de l'investissement ouvert et transparent, à continuer de promouvoir la réforme des procédures administratives et la gouvernance intelligente, à créer des conditions favorables et à soutenir activement la résolution des difficultés des entreprises étrangères, y compris les entreprises sud-coréennes, pour qu’ils puissent investir de manière stable et à long terme au Vietnam”, a-t-il déclaré.

L'ambassadeur sud-coréen au Vietnam, Choi Youngsam, a hautement apprécié les plans en cours du Vietnam visant à réorganiser l'appareil et des unités administratives, ce qui constituait une étape importante pour préparer un bond en avant dans la nouvelle ère. Il a souhaité que les localités vietnamiennes continuent à accompagner, à soutenir et à mettre en place de nombreuses politiques préférentielles pour les entreprises sud-coréennes.

L'ambassadeur s'est également engagé à servir de passerelle pour les entreprises sud-coréennes souhaitant investir au Vietnam.

Lors de la conférence, les délégués ont discuté des questions liées à la promotion du commerce et des investissements entre les deux pays et au renforcement de la coopération dans le développement des industries de haute technologie.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Hung Yen, Nguyen Huu Nghia, a affirmé que les entreprises et les investisseurs sud-coréens étaient devenus l'un des partenaires les plus importants et les plus fiables, apportant des contributions importantes au développement de Hung Yen.

Le chiffre d'affaires total des importations et exportations de marchandises entre Hung Yen et la République de Corée en 2024 a atteint 1,945 milliard de dollars, soit 14,45% du chiffre d'affaires total d'import-export de la province (13,38 milliards de dollars). La province compte actuellement 162 projets d'investissement sud-coréen, d'une valeur de 1,46 milliard de dollars.

Dans le cadre de la conférence, des représentants d’entreprises sud-coréennes ont attribué des bourses à des étudiants locaux. Des représentants d’entreprises sud-coréennes et vietnamiennes ont signé des protocoles d’accord sur la coopération en matière d’investissement.

