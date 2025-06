Le Premier ministre conclut son voyage en France par la visite de la SNCF

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a consacré son temps à se renseigner sur le modèle, les méthodes et l’expérience de la SNCF en matière d’investissement, de construction et d’exploitation de projets ferroviaires mis en œuvre à l’étranger, notamment en matière de lignes à grande vitesse.

La SNCF est une entreprise publique française, l’un des principaux opérateurs et gestionnaires ferroviaires au monde, avec plus de 80 ans d’expérience. Née de la fusion des cinq plus grandes entreprises ferroviaires privées françaises en 1938, la SNCF est devenue un géant, exploitant non seulement le réseau ferré français, mais étendant également ses activités à la logistique et aux transports publics à l’échelle mondiale. Les principaux domaines d’activité de la SNCF comprennent le transport de voyageurs (dont les TGV), le transport de marchandises, la gestion et la maintenance des infrastructures ferroviaires, l’ingénierie ferroviaire et l’aménagement urbain autour des gares.

En 2012, Vietnam Airlines a conclu un accord de coopération avec la SNCF. Ainsi, les passagers de Vietnam Airlines à destination de la France (notamment de l’aéroport international Charles-de-Gaulle) peuvent facilement prendre le TGV SNCF pour rejoindre de nombreuses autres destinations nationales. Ce produit combine billets d’avion et billets de train, facilitant ainsi les déplacements en France.

La France en général, et la SNCF en particulier, ont exprimé leur intérêt et leur volonté de soutenir le Vietnam dans le développement des infrastructures ferroviaires, notamment des projets de lignes à grande vitesse.

Le 21 mars dernier, l’ambassade de France au Vietnam et le ministère de la Construction ont organisé un séminaire franco-vietnamien de la grande vitesse, offrant ainsi aux agences et entreprises des deux pays de nombreuses opportunités de rencontre et de coopération

Photo : VNA/CVN

Plus récemment, en mai, à l’occasion de la visite officielle du président français Emmanuel Macron au Vietnam, le ministère vietnamien de la Construction, l’Agence française de développement (AFD) et SNCF International ont signé un protocole d’accord sur le renforcement des capacités des gestionnaires du ministère vietnamien de la Construction dans le secteur ferroviaire. La partie française s’intéresse également au projet de modernisation de la ligne ferroviaire Hanoï - Hai Phong.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les capacités, l’expertise et les contributions de la SNCF dans le domaine du transport ferroviaire et ferroviaire à grande vitesse à l’échelle mondiale, ainsi que la coopération active de la SNCF avec ses partenaires vietnamiens ces derniers temps.

Il a proposé que la France et la SNCF, en particulier, poursuivent leur coopération et mettent en œuvre efficacement le protocole d’accord signé avec le ministère vietnamien de la Construction ; qu’elles partagent leurs expériences, transfèrent des technologies, offrent leur soutien financier, forment des ressources humaines et contribuent à la construction et au développement du secteur ferroviaire au Vietnam.

Il s’agit de la dernière activité du Premier ministre Pham Minh Chinh dans le cadre de son voyage de travail en France où il a participé à la 3e Conférence des Nations unies sur l’océan (UNOC 3), et a eu des activités bilatérales du 7 au 11 juin, à l’invitation du secrétaire général des Nations unies António Guterres, et du président français Emmanuel Macron.

Dans l’après-midi du même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Paris pour une visite officielle en Suède du 11 au 14 juin, à l’invitation du Premier ministre suédois Ulf Kristersson.

VNA/CVN