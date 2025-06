Le Vietnam copréside une table ronde sur la gestion durable des pêches à l’ONUC 3

Le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bùi Thanh Son, et la ministre croate de la Protection de l’environnement et de la Transition écologique, Marija Vučković, ont coprésidé mercredi 11 juin une table ronde sur le thème "Favoriser une gestion durable des pêches, notamment en soutenant les pêcheurs artisanaux", à Nice, en France.

Il s’agissait de la cinquième des dix tables rondes organisées dans le cadre de la troisième Conférence des Nations unies sur l’océan (ONUC 3), qui a réuni environ 600 délégués.

Dans son allocution, Bùi Thanh Son a souligné que la pêche durable est étroitement liée à la mise en œuvre de plusieurs autres objectifs de développement durable, mais qu’elle demeure une question complexe aux défis communs.

Relever ces défis nécessite une approche scientifique adaptée aux spécificités de chaque pays, a-t-il souligné.

Bùi Thanh Son a présenté les principales politiques et initiatives du Vietnam visant à promouvoir une gestion durable des pêches, en trouvant un équilibre entre la sécurisation des moyens de subsistance et le développement économique, tout en protégeant l’environnement et en préservant les stocks de poissons.

Pour sa part, Marija Vučković a décrit la pêche, en particulier la pêche artisanale, comme un pilier essentiel des économies locales, fournissant des moyens de subsistance et de la nourriture à des millions de personnes dans le monde, et devant donc être préservée à tout prix.

Pour assurer la durabilité des pêches, il faut s’adapter aux conditions changeantes, améliorer les pratiques et agir collectivement, a-t-elle déclaré, partageant l’expérience de la Croatie à cet égard.

Le directeur général de la FAO, Qu Dongyu, a pour sa part souligné le rôle essentiel de la pêche pour garantir la sécurité alimentaire mondiale et a salué le Vietnam comme un modèle de transition de la pêche de capture à l’aquaculture en Asie.

Les délégués ont appelé à une coopération renforcée au sein des cadres et mécanismes multilatéraux, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Ils ont également souligné le rôle crucial de la pêche dans l’approvisionnement en nourriture et en nutrition, contribuant ainsi de manière significative à la réduction de la pauvreté et au développement économique, ainsi que la nécessité de renforcer les capacités et d’apporter un soutien financier aux pays en développement.

