Le PM vietnamien multiple ses rencontres avec de grandes entreprises françaises

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu mercredi 11 juin à Paris des séances de travail avec plusieurs entreprises françaises afin de promouvoir la coopération et les investissements dans des secteurs tels que l’aérospatiale, les technologies de l’information, l’industrie pharmaceutique, le ferroviaire et l’énergie, dans le cadre de ses activités bilatérales en France.

Lors de sa rencontre avec Wouter van Wersch, vice-président exécutif international d’Airbus, le chef du gouvernement vietnamien a salué la coopération fructueuse du groupe avec ses partenaires vietnamiens, notamment dans le cadre du projet de satellite VNREDSat-1.

Il a proposé à Airbus d’étendre sa coopération aéronautique avec le Vietnam par le biais d’accords d’achat d’avions à des prix raisonnables et dans les délais de livraison. Il a également appelé le groupe à transférer des technologies au Vietnam, à contribuer à la formation des ressources humaines, ainsi qu’à la garantie et à la maintenance des avions.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré une coopération à long terme dans la recherche et la production de composants aéronautiques, et dans l’exploration spatiale.

Wouter van Wersch a exprimé son souhait de poursuivre sa coopération avec Vietnam Airlines pour la modernisation de sa flotte, tout en proposant une collaboration plus poussée dans le domaine des technologies spatiales, notamment par la fourniture de solutions satellitaires optiques avancées, s’appuyant sur le succès du projet VNREDSat-1, et des partenariats pour l’utilisation de carburants économes en énergie et respectueux de l’environnement, ainsi que pour le développement de l’intelligence artificielle (IA).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Philippe Bardol, vice-président senior Asie-Pacifique, Affaires internationales et publiques de Safran, qui lui a présenté les activités de production et les activités commerciales de son entreprise. M. Bardol a rappelé que le groupe Safran a débuté ses opérations au Vietnam en 1994 et a officiellement ouvert son bureau de représentation en 1997.

Le groupe fournit des moteurs et des équipements à des compagnies aériennes telles que Vietjet, Vietravel et Bamboo Airways, et participe au projet d’acquisition de 50 avions de Vietnam Airlines. Lors de la visite en France du secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président Tô Lâm en octobre 2024, Safran a signé un contrat de 8 milliards de dollars avec Vietjet Air pour la vente et la maintenance de moteurs CFM destinés à 200 Boeing 737 Max.

Safran a proposé des axes de coopération dans le secteur aéronautique, notamment des projets de développement d’aéroports et d’infrastructures aéronautiques, ainsi que dans des secteurs clés prioritaires pour le Vietnam.

Le chef du gouvernement vietnamien a hautement apprécié l’efficacité des activités de coopération commerciale de Safran au Vietnam et a présenté plusieurs orientations stratégiques de développement du pays dans les secteurs de l’aéronautique et de l’aérospatiale.

Il a appelé Safran à soutenir le développement de ces industries au Vietnam dans les années à venir, proposant que le groupe se coordonne avec le ministère des Sciences et Technologies, ainsi qu’avec les agences et partenaires concernés, afin de concrétiser les activités de coopération et d’étudier la faisabilité de futurs projets alignés sur la demande et l’orientation technologiques du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également eu une séance de travail avec une dirigeante du groupe Thales, leader mondial des technologies du big data, de l’IA, des technologies de positionnement, de la cybersécurité et des technologies quantiques. Le conglomérat français emploie plus de 81.000 personnes dans le monde et est présent au Vietnam depuis 1994.

Une dirigeante de Thales a exprimé son intérêt pour le développement de la coopération en matière d’investissement au Vietnam, notamment dans le développement de satellites de télécommunications et les initiatives de cybersécurité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les propositions de partenariat technologique de Thales et a salué les efforts déployés par l’entreprise pour développer ses relations avec les entreprises nationales, contribuant ainsi au renforcement des capacités locales et facilitant le transfert de technologie. Il a demandé à Thales de collaborer avec les ministères et agences vietnamiens concernés sur des propositions de projets spécifiques, exigeant des détails clairs sur les objectifs, l’envergure, les applications technologiques et le déploiement des équipements.

Il a souligné que le Vietnam accompagne systématiquement les entreprises étrangères, dont Thales, et crée les meilleures conditions pour développer leurs investissements et leurs activités commerciales dans le pays de manière stable, durable et à long terme, dans un esprit de bénéfices harmonieux et de partage des risques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également rencontré les dirigeants du groupe Alstom, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport.

Astom, fondée en 1928, est présente au Vietnam depuis plus de trois décennies, contribuant au développement des infrastructures du pays, notamment au plan de modernisation des systèmes de signalisation et de télécommunications ferroviaires et à la fourniture d’équipements électriques et mécaniques essentiels pour la ligne 3 du métro de Hanoï (Nhôn-Gare de Hanoï).

Le groupe a exprimé son intérêt pour l’accélération des travaux de construction de la deuxième phase de la ligne 3 du métro de Hanoï, de la ligne 2 du métro de Hô Chi Minh-Ville et de nouvelles lignes supplémentaires jusqu’en 2035, avec une vision à l’horizon 2045.

Alstom souhaite également participer au projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Hanoï - Hô Chi Minh-Ville et se tient prêt à partager la technologie ferroviaire à grande vitesse ainsi qu’à collaborer avec les entreprises vietnamiennes pour développer l’industrie ferroviaire nationale.

Saluant ces propositions, le dirigeant vietnamien a souligné que la coopération avec la France était essentielle à la réalisation des nouveaux projets ferroviaires vietnamiens. Il a demandé à l’entreprise de collaborer avec le ministère de la Construction et les entreprises et services compétents pour mettre en œuvre des initiatives spécifiques. Il a demandé à l’entreprise d’apporter au Vietnam des transferts de technologie, des prêts préférentiels et des formations professionnelles dans le secteur ferroviaire.

Lors de sa rencontre avec Bernard Fontana, président-directeur général d’EDF, le Premier ministre Pham Minh Chinh a été informé que le groupe énergétique français est présent au Vietnam depuis 2000. Il a achevé la centrale thermique de Phu My 2 et participe actuellement au projet de centrale à gaz de Son My 1. EDF a exprimé son intérêt pour le développement de la coopération dans les domaines du nucléaire, des énergies renouvelables, ainsi que dans des domaines tels que les télécommunications et l’intelligence artificielle (IA).

EDF est un groupe énergétique multinational détenu majoritairement par l’État français. Il est le premier exploitant mondial d’énergie nucléaire, le premier producteur d’énergie renouvelable en Europe et le premier producteur mondial d’électricité sans CO 2 .

Saluant les propositions d’EDF, le Premier ministre Pham Minh Chinh a encouragé le groupe à s’associer à Petrovietnam, Viettel et d’autres parties prenantes pour mettre en œuvre des initiatives conjointes. Concernant le projet nucléaire, il a suggéré qu’EDF collabore avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et les partenaires concernés afin de clarifier les technologies, les sources de financement et le développement des ressources humaines.

Il a également reçu Rafik Amrane, vice-président d’Opella, troisième entreprise mondiale de médicaments sans ordonnance, de vitamines, de minéraux et de compléments alimentaires, dont le chiffre d’affaires s’élève à 190 milliards d’euros (plus de 218 milliards de dollars américains).

Rafik Amrane a indiqué qu’Opella Vietnam exploite actuellement des bureaux commerciaux, une usine et un centre de R&D dans le pays, et a exprimé la volonté du groupe d’accroître ses investissements au Vietnam.

Saluant les performances commerciales de l’entreprise et saluant ses projets d’expansion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté Opella à accélérer le transfert de technologie, la formation de la main-d’œuvre et l’utilisation de matériaux d’origine locale. Il a encouragé le groupe à accroître sa production, non seulement pour le marché intérieur, mais aussi pour des marchés régionaux plus vastes comme l’Asie du Sud-Est, la Chine, l’Australie et le Pacifique.

Le dirigeant vietnamien a appelé Opella à se coordonner rapidement avec les autorités et les partenaires vietnamiens afin d’accélérer la mise en œuvre du projet. Il a souligné que le Vietnam amende actuellement les lois et réglementations pertinentes afin d’accroître la reconnaissance mutuelle des résultats des contrôles qualité pour les importations en provenance de pays et de régions aux normes techniques élevées, tout en simplifiant les procédures administratives et en réduisant les délais et les coûts de mise en conformité pour les entreprises et les investisseurs.

