Le président russe Vladimir Poutine entame une visite d’État au Vietnam

>> Motivation pour le développement des relations de coopération Vietnam - Russie

>> Le Vietnam et la Russie entretiennent une coopération énergétique fructueuse

>> Promouvoir la coopération Vietnam - Russie dans de nombreux domaines

>> Le PM Pham Minh Chinh reçoit le directeur général de la Rosatom

Photo : VNA/CVN

Le président russe et sa délégation sont accueillis à l’aéroport international de Nôi Bài par le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti Lê Hoài Trung, le membre du Comité central du Parti et vice-Premier ministre Trân Hông Hà, président du sous-Comité du Vietnam du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, le président du Bureau présidentiel Lê Khanh Hai, le président du Comité populaire de Hanoi, Trân Sy Thanh, les ambassadeurs du Vietnam en Russie Dang Minh Khôi et de Russie au Vietnam Gennady Stepanovich Bezdetko…

Le président Vladimir Poutine est accompagné du ministre des Affaires étrangères Sergei Viktorovich Lavrov, du vice-Premier ministre et président du sous-Comité de Russie du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique Dmitry Nikolaevich Chernyshenko, du chef adjoint du bureau présidentiel, secrétaire attaché de presse présidentiel Dmitri Sergueïevitch Peskov, du ministre de la Justice Konstantin Anatolievich Chuichenko, du ministre de l'Industrie et du Commerce Anton Andreevich Alikhanov, du ministre des Transports Roman Vladimirovitch Starovoit, du ministre de l'Énergie Sergueï Evgueniévitch Tsivilev, de l’ambassadeur de Russie au Vietnam Gennady Stepanovich Bezdetko…

Photo : VNA/CVN

Le président Vladimir Poutine s'est rendu au Vietnam à quatre reprises. Cette visite revêt une signification très importante, approfondissant davantage le partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie dans tous les domaines, en particulier dans le contexte où les deux pays s’efforcent de mettre en œuvre la Déclaration commune sur la Vision du partenariat stratégique intégral à l'horizon 2030.

VNA/CVN