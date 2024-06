Le vice-PM Trân Hông Hà reçoit le directeur général de la société Zarubezhneft

>> La prochaine visite d'État du président russe dynamisera les relations Vietnam - Russie

>> L’ambassadeur du VN en Russie souligne la signification de la visite du président russe

>> La Russie s'intéresse à consolider ses relations avec le Vietnam

>> Séminaire sur les relations Vietnam - Russie à Moscou

Photo : VNA/CVN

Trân Hông Hà a apprécié la coopération efficace entre Zarubezhneft et le Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PetroVietnam - PVN) ces derniers temps, apportant une contribution importante aux relations économiques entre le Vietnam et la Russie.

Il a espéré que Zarubezhneft et PVN avanceraient des propositions concrètes pour renforcer davantage la coopération dans le domaine du pétrole, du gaz et de l'énergie, - un pilier de la coopération entre le Vietnam et la Russie. Il a souhaité que Zarubezhneft investisse dans des projets d'énergies renouvelables comme l'éolien offshore, de production de nouveaux carburants comme l'hydrogène vert, l'ammoniac vert... et tirerait parti des infrastructures et des installations des plates-formes pétrolières.

Zarubezhneft et PVN doivent donner la priorité à l’investissement, à la recherche et à la maîtrise des technologies pour produire de nouveaux carburants verts. C'est la clé pour que le monde passe au vert, a-t-il déclaré.

Pour sa part, Kudryashov Sergei Ivanovich a informé des activités de la coentreprise Vietsovpetro ainsi que d'un certain nombre d'autres projets dans le domaine pétrogazier et énergétique au Vietnam, ce apportant ainsi une contribution importante aux échanges commerciaux entre les deux pays.

La société Zarubezneft a plus de 40 ans d'expérience dans la coopération avec PVN, avec la création de la coentreprise Vietsovpetro et Rusvietpetro qui ont obtenu de nombreux succès dans l'exploration géologique et l'exploitation pétrolière et gazière ; la création d'emplois et la contribution au budget de chaque pays. Zarubezhneft et PetroVietnam se coordonnent pour mettre en œuvre les accords de haut niveau entre les deux pays dans la coopération pétrogazière.

VNA/CVN