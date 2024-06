Hai Duong envisage des relations plus solides avec l’Afrique du Sud

Une délégation de la province septentrionale de Hai Duong, dirigée par le secrétaire du Comité provincial du Parti, Trân Duc Thang, a effectué une visite de travail en Afrique du Sud du 14 au 18 juin pour chercher des moyens de promouvoir la coopération et les investissements.

Au cours de leur séjour, la délégation a eu des séances de travail avec le parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), des entreprises locales et des responsables des agences de représentation du Vietnam dans le pays hôte.

Lors de la réunion avec la délégation de l’ANC, Trân Duc Thang a informé ses hôtes des réalisations socio-économiques du Vietnam et des principales politiques et orientations du Parti communiste du Vietnam (PCV) concernant la construction du Parti et la direction du développement socio-économique.

Alvin Botes, membre du Comité central de l’ANC et vice-ministre des Relations internationales et de la Coopération, a félicité les réalisations du PCV acquises ces dernières années, notamment en matière de développement socio-économique et d’amélioration de la qualité de vie de la population.

Il a également partagé la construction du Parti et la politique de leadership en matière de développement national de l’ANC, saluant la camaraderie étroite et les programmes de coopération fructueux entre l’ANC et le PCV ainsi qu’entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu de rendre compte aux dirigeants des deux partis et des États pour mettre en œuvre les programmes diplomatiques et de coopération convenus dès que possible.

Dans son discours lors d’une conférence de promotion des investissements qui a attiré près de 50 représentants d’entreprises locales, Trân Duc Thang a présenté un aperçu de la situation socio-économique de Hai Duong, des domaines dans lesquels elle attire les investissements et de son potentiel de coopération avec des entreprises sud-africaines dans les domaines de l’investissement, de l’industrie, de l’agriculture et des services.

Renforcer la coopération entre les entreprises

Il s’est engagé à créer les meilleures conditions possibles pour que les entreprises sud-africaines viennent d’implanter dans la province.

Neil Pollock, vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie sud-africaine, a déclaré qu’il s’attend à ce que les entreprises locales investissent bientôt à Hai Duong et que de nombreuses Vietnamiennes fassent de même dans son pays.

La Chambre servira de pont permettant de mener à bien les activités d’investissement et de commerce convenues lors de la conférence.

Lors d’une séance de travail avec l’Association sud-africaine d’import-export de fruits au Cap, Trân Duc Thang a demandé aux entreprises des deux pays de se coordonner étroitement pour offrir des fruits vietnamiens et sud-africains aux consommateurs de chacun. Il a également suggéré aux entreprises locales d’investir dans des systèmes de conservation et de transformation des fruits et de construire un centre de distribution de fruits à Hai Duong.

Le 15 juin, la délégation de Hai Duong a visité et rencontré l’ambassade et les agences représentatives du Vietnam en Afrique du Sud.

L’année dernière, l’Afrique du Sud était le deuxième partenaire commercial et marché d’exportation du Vietnam en Afrique. Le commerce bilatéral s’élève à environ 1,2 milliard d'USD, le Vietnam affichant un excédent commercial de près de 340 millions d'USD, selon les statistiques.

