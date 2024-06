Une délégation du Parti communiste du Vietnam au forum international des Partis pour les BRICS+

Photo : BDNTW/CVN

La délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) a également assisté à plusieurs activités du forum et de la table ronde. Le chef de la délégation du PCV a prononcé un discours lors de la séance plénière du forum et de la table ronde. En marge de ces événements, elle a eu des contacts bilatéraux avec plusieurs Partis pour discuter de la situation de la coopération bilatérale et des questions internationales et régionales d'intérêt commun.

Environ 150 délégués de 32 pays et Partis politiques ont participé au forum. Ils ont partagé l'expérience de chaque pays sur la réponse à la crise financière et la reprise du développement économique, en promouvant la coopération économique, commerciale et d'investissement entre la Russie et les pays de la région.

VNA/CVN