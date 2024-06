Promouvoir la coopération Vietnam - Russie dans de nombreux domaines

>> Un universitaire russe souligne l’avenir des relations Vietnam - Russie

>> Motivation pour le développement des relations de coopération Vietnam - Russie

>> Le Vietnam et la Russie entretiennent une coopération énergétique fructueuse

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Trân Hông Hà s’est déclaré convaincu que les rencontres et les séances de travail du vice-Premier ministre russe dans le cadre de la visite d'État au Vietnam du président Vladimir Poutine, à l'invitation du secrétaire général Nguyên Phu Trong, contribueraient à promouvoir la coopération dans de nombreux domaines, approfondissant les relations entre le Vietnam et la Russie.

Selon le vice-Premier ministre vietnamien, après la réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie en avril 2023, les accords figurant dans le procès-verbal de la réunion sont activement mis en œuvre par les deux parties, notamment ceux dans les domaines de la diplomatie, du commerce, de l’énergie, de l’éducation et de la formation, des sciences et technologies, de la culture, des sports et du tourisme...

Les deux parties ont déployé des efforts pour rechercher et trouver des solutions réalisables pour résoudre les difficultés et les obstacles lors de la mise en œuvre de nouveaux domaines de coopération. Les entreprises russes et vietnamiennes ont présenté de nombreuses propositions et initiatives visant à promouvoir l’investissement et les affaires dans les deux pays, a constaté Trân Hông Hà.

Le vice-Premier ministre russe a discuté avec son homologue vietnamien de mesures visant à élargir les activités des entreprises des deux pays, en fonction des atouts de chaque pays tels que le pétrole et le gaz, l'énergie, les produits agricoles, les produits pharmaceutiques, les produits mécaniques, le tourisme...

Les deux vice-Premiers ministres étaient unanimes sur la nécessité de mettre en œuvre des activités et des projets pratiques pour promouvoir les valeurs culturelles, l'éducation, les échanges entre les peuples et la coopération entre les localités...

VNA/CVN