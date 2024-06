Le Vietnam s'engage à gérer strictement des armes

Le Vietnam a mis en place une série de mesures, notamment la publication de documents juridiques pour assurer une gestion stricte des armes, les activités commerciales légales ainsi que la récupération et la destruction des armes illégales et empêcher les armes de tomber entre les mains de criminels.

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), s'est déclaré, mardi 18 juin, préoccupé par les risques de prolifération des armes illégales pendant et après les conflits lors de la conférence de 2024 chargée d'examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme d'action visant à prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects (RevCon4) et de l'Instrument international de traçage (ITI).

Le diplomate vietnamien a souligné l'importance de la coopération et du soutien internationaux aux niveaux régional et mondial ainsi que du partage d'expériences entre le Vietnam et les pays partenaires en matière de contrôle des frontières et de prévention de la criminalité transfrontalière, y compris les mécanismes de l'ASEAN.

Sur la base de l'expérience du pays et de la situation réelle de la région, il a suggéré que la conférence de l'ONU se concentre sur la discussion des mesures visant à empêcher l'augmentation des conflits armés dans le monde, la décrivant comme la meilleure manière de freiner le commerce illégal des armes.

Il est nécessaire que les pays fassent des efforts conjoints pour mettre en œuvre le programme d'action de l'ONU, y compris le règlement rationnel des défis émergents, a-t-il déclaré, ajoutant que la lutte contre le commerce illégal des armes ne devrait pas avoir des impacts négatifs sur leur défense, leur sécurité et leur ordre social.

La coopération et l'assistance internationales doivent être conformes à la Charte des Nations unies et au droit internationale, y compris les principes sur le respect de la souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres, a-t-il souligné.

La conférence, qui se déroule du 18 au 28 juin, vise à examiner le programme d'action des Nations unies sur la lutte contre le commerce illicite des armes légères pour la période 2018-2024 ainsi qu'à proposer des mesures visant à renforcer la coopération internationale dans la mise en œuvre des engagements pour la période 2024-2030.

