Ouverture de la 56e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations unies

La cinquante-sixième session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations unies a débuté mardi 18 juin à Genève, Suisse, réunissant des représentants de 47 pays membres, plus de 100 pays observateurs, diverses organisations intergouvernementales internationales et des ONG basées à Genève.

>> Droits de l'homme : le groupe de travail sur l'EPU approuve le rapport du Vietnam

>> Le Vietnam respecte et garantit toujours les droits de l'homme, selon un expert russe

>> Le rapport de l'UE sur la situation des droits de l'homme au Vietnam manque d'objectivité

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a présenté une mise à jour de son rapport annuel sur les situations des droits de l'homme dans le monde. Il a particulièrement critiqué les conflits et les guerres civiles mondiales qui ont causé des conséquences dévastatrices sur les êtres humains. En 2023, les données recueillies par le Haut-Commissariat montrent que le nombre de décès de civils dans les conflits armés a augmenté de 72%, la proportion de femmes tuées en 2023 ayant doublé et celle des enfants triplé, a expliqué le haut-commissaire.

Volker Türk a insisté sur l’urgence de retrouver le chemin de la paix, dans le respect de la Charte des Nations unies et du droit international. Il a appelé à créer des conditions permettant à l'ONU et aux organisations internationales de construire des mécanismes de coopération multilatérale efficaces. Il a souligné l'importance de donner la priorité aux questions relatives aux droits de l'homme, de construire une économie axée sur les droits de l'homme, et de renforcer le système des droits de l'homme… afin de promouvoir la solidarité internationale pour la paix, la stabilité, la justice ainsi qu'une protection et une promotion globales des droits de l'homme.

Lors de la session, le Vietnam, représentant le groupe composant du Vietnam, du Bangladesh et des Philippines, a introduit la Résolution sur le changement climatique et les droits de l'homme pour thème "Garantir les droits de l'homme dans le processus de transition équitable". La Résolution sur le changement climatique est présentée chaque année par le groupe clé depuis 2009, pour examen et adoption par le Conseil des droits de l'homme, en se concentrant chaque année sur un sujet spécifique.

La participation active du Vietnam à l'élaboration et à l'adoption de cette Résolution, ainsi qu'aux activités du groupe clé, démontre ses efforts dans la lutte contre le changement climatique, contribuant également à la mise en œuvre de sa politique étrangère active et responsable concernant les questions d'intérêt commun de la communauté internationale.

La cinquante-sixième session ordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU se déroule du 18 juin au 12 juillet. Elle comprend de nombreuses séances de dialogue et de discussion, examine et discute de 72 rapports thématiques, approuve le Rapport d’examen périodique universel (EPU) de 14 pays, nomme du personnel pour trois procédures spéciales, et 19 projets de résolution seront présentés pour examen et approbation par le Conseil des droits de l'homme.

VNA/CVN