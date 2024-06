Le PM Pham Minh Chinh reçoit le directeur général de la Rosatom

Pham Minh Chinh a proposé à la Russie de continuer à soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines en science nucléaire. Le Vietnam attache toujours de l'importance au partenariat stratégique intégral avec la Fédération de Russie, la considérant comme l'un de ses partenaires prioritaires, et s'est préparé activement à accueillir le président russe, a-t-il déclaré.

De plus, le Vietnam souhaite poursuivre sa coopération pratique et efficace avec la Russie dans tous les domaines, y compris l'énergie atomique à des fins pacifiques, pour les intérêts communs des deux peuples, pour la paix, la stabilité et le développement de la région et du monde, a ajouté Pham Minh Chinh.

Toujours selon lui, le Vietnam n'envisage pas de revenir au développement de l'énergie nucléaire, mais continuera à rechercher et à considérer l'énergie nucléaire comme une solution importante pour mettre en œuvre son engagement de zéro émission nette d'ici 2050, garantissant la sécurité énergétique et servant le développement national.

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé aux deux parties de rendre leur coopération dans la recherche scientifique et technologique nucléaire plus substantielle et efficace, à des fins pacifiques.

En outre, Pham Minh Chinh a proposé à la Russie et à la Rosatom de soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines, le fonctionnement du réacteur de recherche de Dà Lat pour les huit à dix prochaines années, la garantie de la qualité et de l'avancement du projet de construction du Centre de recherche en sciences et technologies nucléaires à Dông Nai. Il a également salué la proposition de Rosatom concernant la construction d'un centre de médecine nucléaire et la recherche et le développement de l'énergie éolienne.

Pour sa part, Alexeï Likhatchev a affirmé la volonté de la Russie et de la Rosatom de renforcer la coopération avec le Vietnam dans les domaines mentionnés par le Premier ministre. Il a promis de faire tout son possible pour promouvoir la coopération entre les deux parties.

La société nationale d'énergie atomique Rosatom est la seule entreprise au monde à disposer des ressources et des compétences nécessaires pour offrir des solutions énergétiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement nucléaire, y compris la conception, la construction et l'exploitation de centrales nucléaires, ainsi que l'extraction, la conversion et l'enrichissement de l'uranium, la fourniture de combustible nucléaire, le démantèlement, le stockage et le transport du combustible usé, et la gestion sûre des déchets nucléaires.

