Publication

Un livre reflétant le soutien de l'Union soviétique dans la lutte pour la paix

À l'occasion de la visite d'État du président russe Vladimir Poutine au Vietnam les 19 et 20 juin, le Centre d'archives nationales N°3, relevant du Département de gestion des documents et des archives de l'État du ministère de l'Intérieur, vient de lancer un livre intitulé Vietnam - Union soviétique: période de lutte du Vietnam pour la paix. Conférence de Paris .

>> Hanoï : la 6e exposition nationale de timbres de poste Vietstampex

>> Rencontre d'anciens experts militaires de l'URSS au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le livre contient près de 200 documents, dont beaucoup sont publiés pour la première fois au Vietnam, recensés, synthétisés et sélectionnés à partir de nombreuses sources différentes telles que l'Agence fédérale russe des archives, le Département de gestion des documents et des archives de l'État, le Centre d'archives nationales N°3, l'Agence vietnamienne d'Information, le Musée national d'histoire du Vietnam, la famille du colonel et de l'ambassadeur Hà Van Lâu, etc.

Divisé en trois parties, ce livre est présenté en deux langues, vietnamien et russe, visant à exprimer l'esprit de solidarité et d'amitié ainsi qu'à répondre aux besoins de lecture des lecteurs des deux pays, des agences et organisations nationales et étrangères.

Le contenu du livre contribue à créer une image vivante de la Conférence de Paris en général et des Accords de Paris en particulier, portant l'empreinte de l'idéologie, du style et de l'art diplomatique de Hô Chi Minh, et reflétant une étape importante dans l'histoire de la diplomatie révolutionnaire vietnamienne. En outre, il contribue également à affirmer le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Union soviétique (la Fédération de Russie d'aujourd'hui).

VNA/CVN