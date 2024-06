Vietnam - Inde : renforcer les relations entre des partis politiques

L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai, a rencontré lundi 17 juin le secrétaire général du Parti communiste d’Inde (PCI), D. Raja et le responsable du département des Affaires étrangères du Parti du peuple indien (Bharatiya Janata Party-BJP) au pouvoir Vijay Chauthaiwale à New Delhi.

>> Vietnam et Inde renforcent la coopération dans les domaines traditionnels

>> Le Vietnam organisera des exercices bilatéraux de maintien de la paix avec l'Inde

>> Conférence internationale sur les relations Vietnam - Inde

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Nguyên Thanh Hai a affirmé continuer la coopération avec le PCI pour promouvoir le développement des relations entre les deux Partis et des deux pays.

Le secrétaire général du PCI, D. Rajaa, a souligné que le PCI et le Parti communiste vietnamien (PCV) ainsi que les peuples des deux pays étaient toujours des amis proches. Il a affirmé sa volonté de faire tout son possible pour continuer à approfondir les liens des deux pays. D. Raja a également informé l’ambassadeur vietnamien de la situation du PCI et des plans futurs visant à consolider les organisations de base du Parti et à se préparer à la célébration du 100e anniversaire de la fondation du PCI en 2025.

Lors de la rencontre avec le responsable du département des Affaires étrangères du BJP, Vijay Chauthaiwale, l'ambassadeur Nguyên Thanh Hai a affirmé que le Vietnam souhaitait renforcer sa coopération avec le BJP, considérant les relations entre les Partis comme une base politique importante pour développer les relations entre les deux pays. Le diplomate vietnamien a demandé aux deux parties d’augmenter les échanges de délégations à tous les niveaux et de partager d'expériences en matière de direction.

Pour sa part, Vijay Chauthaiwale s'est réjoui du développement heureux des relations bilatérales et a exprimé son souhait d'échanger des plans pour renforcer les relations entre le BJP et le PCV dans les temps à venir.

VNA/CVN