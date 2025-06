Le chef de l’État travaille avec le Bureau présidentiel sur les tâches clés à venir

Le président de la République, Luong Cuong, a demandé lundi 2 juin au Bureau présidentiel de maintenir une concentration élevée et de mettre en œuvre efficacement un ensemble de tâches nationales et internationales pour le reste de l’année.

Le chef de l’État a salué les efforts déployés ces derniers temps par le Bureau présidentiel, soulignant son rôle dans la mise en œuvre des politiques nationales et l’organisation des évènements diplomatiques importants, contribuant au renforcement de la position du Vietnam sur la scène internationale.

Il a mis en avant la capacité du Bureau présidentiel à diriger et organiser avec succès la 6e session du Conseil de la défense et de la sécurité (mandat 2021-2026), assurant ainsi le respect des prérogatives constitutionnelles du président de la République.

Le président a également félicité le Bureau présidentiel pour sa coordination efficace dans l’organisation des activités de commémoration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du pays, ainsi que pour son soutien diligent à d’autres missions politiques essentielles.

Pour le mois de juin et la période à venir, le président Luong Cuong a appelé le Bureau présidentiel à maintenir une concentration maximale sur les tâches intérieures et extérieures. Il a insisté sur la nécessité de réviser et de planifier activement les coordinations, de faire le bilan des tâches clés du premier semestre et de préparer le plan de travail pour le second semestre.

Enfin, le dirigeant a exhorté le Bureau présidentiel à finaliser les préparatifs du IXe Congrès du Comité du Parti du Bureau présidentiel (mandat 2025-2030) et à veiller à sa réussite. Après le Congrès, il faudra rapidement consolider l’organisation et répartir les tâches au sein du Comité permanent, du Comité du Parti et du Comité de contrôle du Parti, en soumettant les résultats pour approbation.

Il a également demandé au Bureau présidentiel de préparer minutieusement les documents pour la vice-Présidente, en sa qualité de cheffe du Comité d’organisation du IXe Congrès national d’émulation patriotique, et de proposer des solutions aux défis majeurs dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’édification du Parti, du développement socio-économique et de la vie des citoyens.

