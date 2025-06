Le président Luong Cuong préside la 6e réunion du Conseil national de défense et de sécurité

Le Conseil national de défense et de sécurité a tenu sa 6e réunion pour le mandat 2021-2026 ce lundi 2 juin matin à Hanoï. La séance était présidée par Luong Cuong, président du Vietnam et président du Conseil.

Photo : VNA/CVN

Étaient également présents à cette réunion le Premier ministre Pham Minh Chinh, vice-président du Conseil, ainsi que le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, membre du Conseil.

Les participants ont discuté et donné leur avis sur les principales questions mondiales, régionales et nationales ayant un impact sur la défense nationale, la sécurité et les affaires étrangères du Vietnam. Ils ont également passé en revue la mise en œuvre de plusieurs tâches récentes en matière de défense et de sécurité, et proposé des points à l’ordre du jour de la 7e réunion du Conseil.

Dans un contexte mondial et régional de plus en plus complexe et imprévisible, le président Luong Cuong a appelé toutes les forces et agences compétentes à s’appuyer sur les acquis et à comprendre, suivre de près et mettre en œuvre efficacement les politiques et décisions du Bureau politique, du Secrétariat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, ainsi que les directives du Secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en matière de défense nationale, de sécurité et d’affaires étrangères.

Photo : VNA/CVN

L’accent doit notamment être mis sur la mise en œuvre effective de la résolution adoptée lors du 8e Plénum du Comité central du Parti concernant la Stratégie de défense nationale dans le nouveau contexte. Cela vise à préserver fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du pays ; à assurer la sécurité nationale ; à maintenir l’ordre et la sécurité sociale ; et à promouvoir une intégration internationale complète, profonde et efficace, a déclaré Luong Cuong.

Le chef de l'État a également souligné l'impératif de poursuivre les efforts de restructuration et de rationalisation de l'appareil organisationnel des forces armées. Cette modernisation est essentielle pour répondre aux exigences de la nouvelle ère.

Parallèlement, il a insisté sur la nécessité d'intensifier la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique. Cette résolution stratégique vise à favoriser les avancées en matière de sciences, de technologies, d'innovation et de transformation numérique nationale. Son application est jugée cruciale pour ouvrir la voie à une nouvelle ère pour le Vietnam, celle du développement national et de la prospérité.

Le chef de l'État a souligné l'importance cruciale de suivre, appréhender, étudier, analyser, évaluer et prévoir avec précision la situation mondiale, régionale et nationale. Cette démarche doit se concentrer particulièrement sur les questions émergentes et stratégiques qui pourraient avoir un impact sur la défense nationale, la sécurité et les affaires étrangères du Vietnam.

L'objectif est clair : pouvoir conseiller rapidement le Parti et l'État sur les politiques et mesures à adopter pour gérer efficacement les incidents. Cette approche proactive vise à prévenir toute passivité ou effet de surprise, assurant ainsi la stabilité du pays en toutes circonstances..

VNA/CVN