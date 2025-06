Quang Ninh doit affirmer son rôle de leader dans la région du Delta du Nord

Le président vietnamien Luong Cuong a travaillé, ce mercredi 5 juin, avec le Comité du Parti de la province de Quang Ninh afin d'examiner la mise en œuvre de la Résolution du 11ᵉ plénum du XIIIᵉ mandat du Parti, en lien avec la préparation des documents et du personnel pour les prochains congrès du Parti.

Photo : VNA/CVN

Luong Cuong a salué l'esprit de responsabilité, la proactivité et la créativité du Comité provincial du Parti dans l'organisation des travaux de recherche, de concrétisation et de mise en œuvre de la Résolution, soulignant la création d'un large consensus parmi les cadres, les membres du Parti et la population.

Luong Cuong a souligné que la mise en place d'une administration locale à deux niveaux constitue une question stratégique, bien qu'elle puisse entraîner des perturbations dans l'appareil organisationnel et l'idéologie d'une partie des cadres, des membres du parti et de la population. Il a appelé Quang Ninh à continuer de faire preuve d'un haut niveau de responsabilité, de solidarité, de courage, d'innovation et d'aspiration au développement, afin de maintenir son rôle de leader dans la région du Delta du Nord et de s'affirmer comme un pôle de croissance global dans le Nord du pays.

Solidarité, unité et entraide

Insistant sur la nécessité de renforcer la solidarité, l'unité et l'entraide, il a également mis l'accent sur l'importance de la communication et de la diffusion d’informations concernant les nouvelles problématiques liées à la révision de la Constitution, à l'élaboration des lois, à l'orientation du développement socio-économique ainsi qu'à l'édification du Parti.

Photo : VNA/CVN

Concernant la mise en œuvre du modèle d'administration locale à deux niveaux, il a exigé qu'elle soit menée de manière performante, efficiente et transparente, tout en assurant le respect des principes fondamentaux.

Luong Cuong a insisté sur la sélection de cadres compétents, dotés d'un esprit novateur, capables d'assumer des responsabilités dans un contexte territorial élargi et au sein de nouveaux modèles organisationnels.

Il a également recommandé de renforcer l'inspection et la supervision de la mise en œuvre de la Résolution du 11ᵉ plénum. Parallèlement, il a insisté sur l'amélioration de la gestion des finances et des biens publics pour éviter les pertes et les dérives négatives lors de la réorganisation de l'appareil administratif.

En ce qui concerne les futurs congrès du Parti à tous les niveaux, il a exigé une préparation rigoureuse des documents, en intégrant les nouvelles orientations du Comité central. Les projets de rapports devront refléter la volonté, l'intelligence collective et les aspirations de développement de la province.

Enfin, il a souligné la nécessité d'associer efficacement le travail idéologique, organisationnel et politique dans le traitement du régime applicable aux cadres, fonctionnaires, agents publics et travailleurs concernés par la réorganisation de l'appareil ou ne remplissant pas les conditions d'âge pour être réélus. Cette approche doit se faire tout en garantissant le respect des politiques et réglementations en vigueur.

VNA/CVN