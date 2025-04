Fête de commémoration

Le président Luong Cuong rend hommage aux rois Hùng

>> Rencontre de Vietnamiens en Argentine à l’occasion de Fête des rois Hùng

>> Retour aux sources : importance spirituelle de la Fête des rois Hùng, fondateurs de la nation

>> Les gardiens des temples des rois Hùng, passeurs d’un héritage millénaire

Des milliers de Vietnamiens venus des quatre coins du pays et de l’étranger étaient également présents pour rendre hommage aux rois Hùng.

Photo: VNA/CVN

Au temple Kinh Thiên, le président Luong Cuong a offert de l’encens, des fleurs et des offrandes pour exprimer sa reconnaissance envers les rois Hùng ainsi qu’aux ancêtres qui ont fondé et défendu le pays.

Au nom de tout le peuple vietnamien, le président du Comité populaire de la province de Phu Tho, Bùi Van Quang, a lu l’oraison rituelle soulignant l’importance historique de cette Fête. Il y a également présenté les grandes réalisations obtenues par tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée au cours de l’année écoulée dans le processus de développement national.

Photo : VNA/CVN

Au cours de l’année passée, sous la direction étroite et opportune du Parti et de l’État, le Vietnam a accompli avec succès et de manière globale les objectifs et missions fixés, avec des résultats remarquables dans de nombreux domaines. La force globale de la nation n’a cessé de se renforcer, affirmant la fermeté et la sagesse du Parti communiste du Vietnam, ainsi que la puissance de la grande union nationale.

L’ensemble du peuple vietnamien s’engage à poursuivre les traditions et à œuvrer sans relâche pour conduire le pays avec assurance vers une nouvelle ère - celle du développement prospère de la nation.

Photo : VNA/CVN

Ensuite, le président Luong Cuong, accompagné de dirigeants du Parti et de l’État, a déposé des fleurs et allumé de l’encens au mausolée des rois Hùng, et offert des fleurs devant la fresque en relief représentant le Président Hô Chi Minh s’adressant aux cadres et soldats de la division Tiên Phong au carrefour du temple Giêng.

La Fête de commémoration des rois Hùng (10e jour du 3e mois lunaire) est une journée solennelle empreinte d’une identité culturelle profonde du peuple vietnamien, illustrant la philosophie de vie "Quand on boit de l’eau, on se souvient de la source".

VNA/CVN