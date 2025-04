Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam rencontre la présidente de l’UIP

Photo : VNA/CVN

La présidente de l’UIP a remercié le législateur suprême vietnamien pour sa participation à l’UIP-150, et a loué le Vietnam pour son rôle actif et son organisation réussie de l’UIP-132 en 2015 et de la Conférence mondiale des jeunes parlementaires en 2023. Lors des conférences et des discussions de l’UIP, le Vietnam est toujours cité comme un exemple typique de la promotion de l’égalité des sexes, de l’autonomisation des femmes et des jeunes parlementaires.

Elle a exprimé son impression sur les réalisations du Vietnam en matière de développement, notamment en garantissant la justice et la sécurité sociales pour le peuple, et a été particulièrement impressionné par la décision d’exempter tous les frais de scolarité pour les élèves de la maternelle au lycée dans les écoles publiques du pays.

Rôle majeur de l'UIP

De son côté, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a partagé des réalisations en matière de développement socio-économique et les efforts déployés pour assurer la sécurité sociale et améliorer la vie des populations au cours du temps passé ainsi que les principales orientations de développement dans les temps à venir.

Il a également exprimé sa gratitude pour le rôle important et les contributions de l’UIP dans la mise en œuvre des programmes et stratégies de l’UIP, la promotion de la coopération entre l’UIP et les parlements membres, le renforcement du rôle et de la voix des parlements et des parlementaires.

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a remercié Tulia Ackson pour ses bons sentiments et son soutien actif au Vietnam et à son Assemblée nationale, contribuant à promouvoir la relation de coopération Vietnam-UIP.

Affirmant que l’Assemblée nationale du Vietnam soutient toujours le rôle de l’UIP et le multilatéralisme, il évoqué l’accueil par le Vietnam de nombreuses conférences importantes ces derniers temps, et a demandé à la présidente de l’UIP de soutenir le Vietnam dans l’accueil d’événements de l’UIP à l’avenir, de promouvoir davantage la relation de coopération Vietnam - UIP, de mettre en œuvre activement la Stratégie d’action de l’UIP pour la période 2022-2026, de se concentrer sur l’innovation et la transformation numérique, de soutenir l’Assemblée nationale du Vietnam en matière de conseils politiques, de promotion et de surveillance de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable.

La présidente de l’UIP, Tulia Ackson, a également déclaré qu’en tant que Tanzanienne, dont le pays entretient de bonnes relations avec le Vietnam par le biais des partis et du gouvernement, elle espérait que l’Assemblée nationale tanzanienne et l’Assemblée nationale du Vietnam renforceront leur coopération dans les temps à venir, en particulier en augmentant les contacts et les échanges de délégations entre les agences professionnelles des deux organes législatifs, entre les parlementaires, ainsi qu’en partageant les expériences législatives entre les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a remercié et demandé à Mme Tulia Ackson, en sa qualité de présidente de l’Assemblée nationale tanzanienne, de continuer à promouvoir activement la coopération Vietnam - Tanzanie et de soutenir la participation du Vietnam aux événements et activités de l’Union africaine.

Les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement pour promouvoir davantage la relation de coopération entre le Vietnam et l’UIP dans les temps à venir. À cette occasion, la présidente de l’UIP a invité le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân à assister à la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement en juillet 2025.

VNA/CVN