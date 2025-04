Le président de l’Assemblée nationale multiplie ses rencontres en marge de l’UIP-150

Le président de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Trân Thanh Mân, a rencontré la présidente du Conseil de la Fédération (Chambre haute) de l’Assemblée fédérale russe, Valentina Matvienko, et le président de la Lok Sabha (Chambre basse) indienne, Om Birla, en Ouzbékistan, dimanche 6 avril, dans le cadre de la 150 e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-150).

>> Le plus haut législateur vietnamien rencontre un responsable lao en marge de l’UIP-150

>> Le Vietnam appelle à unir les efforts pour bâtir un monde durable à l’UIP-150

>> Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam rencontre la présidente de l’UIP

Photo : VNA/CVN

Valentina Matvienko a affirmé que la Russie considérait toujours le Vietnam comme un partenaire stratégique global et fiable en Asie du Sud-Est.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié le développement positif de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme fondée sur le partenariat stratégique global Vietnam - Russie, auquel la coordination étroite et la coopération efficace entre l’AN vietnamienne, le Conseil de la Fédération et la Douma d’État de l’Assemblée fédérale russe ont largement contribué.

Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, à renforcer l’efficacité des mécanismes de coopération, notamment le Comité intergouvernemental, le Comité de coopération interparlementaire et le dialogue stratégique, et à renforcer le rôle de la coopération entre les deux organes législatifs dans les cadres bilatéraux et multilatéraux, contribuant ainsi à approfondir la confiance politique et à surmonter les difficultés de coopération dans tous les domaines, notamment la défense et la sécurité, l’énergie et l’éducation et la formation, conformément au Partenariat stratégique global et dans l’intérêt des deux nations.

Elles ont également convenu que la coopération parlementaire entre les deux pays contribuera davantage à la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam - Russie, favorisant ainsi la collaboration entre les deux pays dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’éducation et de la formation, du tourisme et des échanges interpersonnels.

Trân Thanh Mân a appelé la partie russe à continuer de créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne vivant, travaillant et étudiant en Russie.

Photo : VNA/CVN

Lors de leur rencontre, Trân Thanh Mân et Om Birla ont souligné les avancées notables de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Inde. Ils ont convenu de renforcer les rencontres régulières à tous les niveaux et par tous les canaux du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, ainsi que les échanges entre les peuples.

Les deux dirigeants ont déclaré que les deux parties devraient se coordonner pour concrétiser efficacement les mécanismes, accords et documents de coopération, notamment la déclaration commune sur le renforcement du partenariat stratégique global et un programme d’action pour la mise en œuvre de ce cadre pour la période 2024-2028.

Ils ont convenu de continuer à promouvoir les échanges de délégations, les interactions et les réunions entre les dirigeants des organes législatifs, ainsi que le partage d’expériences, notamment en matière de construction et d’amélioration des institutions et des cadres juridiques.

Les deux parties se sont engagées à collaborer étroitement pour mettre en œuvre efficacement les mécanismes, accords et documents de coopération existants entre les deux pays. Les deux dirigeants ont également convenu de prendre des mesures décisives pour atteindre rapidement l’objectif de doubler les échanges commerciaux bilatéraux et de renforcer davantage les liens d’investissement.

Trân Thanh Mân et Om Birla ont convenu de renforcer la coopération dans d’autres domaines d’intérêt commun, notamment la défense, la sécurité, le tourisme, la culture, la religion et les échanges interpersonnels. Ils ont souligné la nécessité de signer prochainement un protocole d’accord sur la coopération touristique, d’envisager une simplification des procédures et de progresser vers des exemptions de visa de court séjour pour les touristes.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur étroite coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment parlementaires, en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a rencontré le président de la Chambre belge, Peter De Roover, et le président du Sénat, Vincent Blondel. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la coopération parlementaire fructueuse entre le Vietnam et la Belgique.

Les deux parties devraient coordonner la mise en œuvre de l’accord de coopération entre les organes législatifs afin d’approfondir la collaboration entre le Vietnam et la Belgique, ont-ils déclaré.

Saluant l’adoption par le Parlement belge de la résolution relative à l’aide à apporter aux victimes de l’utilisation de l’agent orange durant la guerre du Vietnam, Trân Thanh Mân a exprimé l’espoir que le Parlement belge mette bientôt en œuvre des projets concrets et spécifiques pour concrétiser ce document. Il a également appelé la Belgique à encourager les parlements d’autres pays européens à adopter des résolutions similaires.

Le législateur suprême vietnamien a suggéré que le Parlement belge exhorte la Commission européenne (CE) à lever rapidement son carton jaune sur les exportations vietnamiennes de produits aquatiques.

Il a également exprimé l’espoir que le Parlement belge ratifie prochainement l’accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) afin de faciliter davantage les opérations des investisseurs des deux pays.

VNA/CVN