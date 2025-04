Fête de Chol Chnam Thmay : visites de délégations de Kiên Giang au Cambodge

À l'occasion de la fête de Chol Chnam Thmay, des délégations de la province vietnamienne de Kiên Giang (Sud) ont rendu visite aux autorités, agences et forces armées cambodgiennes des localités voisines pour leur présenter leurs vœux et leur offrir des présents.

>> Nouvel An lunaire Chol Chnam Thmay : félicitations au Cambodge

>> Kien Giang: voeux aux Khmers à l’occasion de la fête Chol Chnam Thmay

>> Félicitations aux Khmers de Cân Tho à l'occasion du festival Chol Chnam Thmay

>> Célébrer la fête du Chol Chnam Thmay et le 50e anniversaire de la réunification du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Cette initiative annuelle témoigne de la volonté de Kiên Giang de renforcer la solidarité, l'amitié et la compréhension mutuelle avec ses partenaires cambodgiens.

Les représentants des provinces, agences et forces armées cambodgiennes ont chaleureusement accueilli les délégations de Kiên Giang, exprimant leur gratitude pour les félicitations vietnamiennes.

Lors des rencontres, les délégations de Kiên Giang ont partagé les progrès socio-économiques de la province en 2024, soulignant les résultats positifs obtenus dans les domaines économique, culturel, social, de la défense, de la sécurité et de l'ordre public.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam continue de mettre en œuvre des politiques inclusives en faveur des communautés défavorisées, des minorités ethniques et des personnes ayant rendu des services à la nation. La ville de Phu Quôc, dans la province de Kiên Giang, se prépare notamment à accueillir la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC en 2027. La province a exprimé son espoir de bénéficier d'une coordination et d'un soutien étroits de la part du gouvernement et des collectivités locales cambodgiennes pour assurer le succès de cet événement.

Les deux parties ont réaffirmé la solidité de l'amitié entre le Vietnam et le Cambodge. Kiên Giang et ses partenaires cambodgiens ont réitéré leur engagement à coopérer en matière de sécurité frontalière, de soutien mutuel aux populations et de recherche et de rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge lors des conflits passés.

Les délégations de Kiên Giang se sont félicitées des progrès remarquables du Cambodge et ont réaffirmé leur détermination à cultiver l'amitié et à promouvoir une coopération multisectorielle, contribuant ainsi à une croissance partagée, à la paix et à la stabilité dans la région.

VNA/CVN