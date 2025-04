Le vice-PM Bùi Thanh Son reçoit l’ambassadeur américain au Vietnam

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE), Bùi Thanh Son, chef du Groupe de travail chargé de renforcer la coopération et de s’adapter proactivement aux changements des politiques économiques et commerciales américaines, a reçu dimanche 6 avril l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper.

Bùi Thanh Son a souligné l’importance de l’entretien téléphonique entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm et le président américain Donald Trump, le 4 avril, réaffirmant les messages clés du leader du PCV: le Vietnam est prêt à négocier avec les États-Unis pour réduire à 0% les droits de douane sur les marchandises importées des États-Unis, accroître les achats de biens correspondant aux avantages des États-Unis et aux besoins du Vietnam, et créer des conditions plus favorables pour les entreprises américaines souhaitant investir au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a également cité la proposition du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, au président Donald Trump de reporter l’imposition de droits de douane réciproques américains sur les marchandises vietnamiennes pendant les négociations entre les deux pays.

Il a informé le diplomate américain que le secrétaire général Tô Lâm avait nommé le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc comme envoyé spécial pour une visite de travail aux États-Unis afin de mettre en œuvre les points convenus par les dirigeants des deux pays lors de leur entretien téléphonique. Il a demandé à la partie américaine de privilégier l’organisation de rencontres entre la délégation vietnamienne et ses partenaires américains afin de parvenir à un accord dans les meilleurs délais, au bénéfice des populations et des entreprises des deux pays.

Échanges commerciaux bilatéraux

Le Vietnam partage la préoccupation des États-Unis concernant l’équilibre des échanges commerciaux entre les deux pays, a déclaré le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, ajoutant que le Vietnam regrettait la décision américaine d’imposer des droits de douane réciproques massifs sur les importations vietnamiennes, ce qui affecte les entreprises des deux pays et, en particulier, des millions de Vietnamiens.

Il a déclaré que la décision d’imposer des droits de douane ne correspondait pas à la réalité de la coopération économique et commerciale bilatérale, ni à l’esprit du partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis, et qu’elle nuisait aux liens économiques et commerciaux florissants entre les deux pays.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a saisi l’occasion pour appeler les deux parties à collaborer pour mettre en œuvre la coopération dans tous les domaines du partenariat stratégique global.

La coopération dans la gestion des conséquences de la guerre constitue une étape importante dans la relation bilatérale, a-t-il déclaré, saluant la récente visite de travail de l’ambassadeur Marc E. Knapper dans la province de Quang Tri (Centre), l’une des localités les plus durement touchées par la guerre au Vietnam, afin d’examiner le site de déminage et de rechercher les restes de soldats américains portés disparus au combat.

Partageant le point de vue du vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, l’ambassadeur Marc E. Knapper a affirmé que le Vietnam était un partenaire stratégique important pour les États-Unis. Il a souligné que les dirigeants du Parti, du gouvernement, des ministères et des secteurs vietnamiens avaient pris des mesures rapides et positives en réponse aux préoccupations des États-Unis.

Le diplomate a particulièrement salué l’entretien téléphonique entre le secrétaire générale Tô Lâm et le président Donald Trump, soulignant qu’il s’agissait du premier appel téléphonique du président américain avec un dirigeant étranger après l’annonce des nouveaux droits de douane. Il a souligné que cela reflétait le respect et l’intérêt des deux dirigeants pour leurs relations.

Il a également salué les discussions positives et concrètes ainsi que la coopération entre les deux parties au cours des derniers mois, qui ont contribué au dialogue substantiel et productif entre les deux dirigeants. Il s’est également engagé à coordonner les efforts pour préparer la prochaine visite du vice-Premier ministre Phoc dans son pays.

L’ambassadeur Marc E. Knapper a remercié le Vietnam pour son approche positive et sa compréhension des préoccupations américaines, ajoutant que les discussions à venir offriraient aux deux parties l’occasion de trouver des solutions pour inscrire les relations commerciales bilatérales sur une trajectoire de développement saine et mutuellement bénéfique.

Il a souligné que 2025 était une année importante pour les relations bilatérales, car elle marque le 30e anniversaire des relations diplomatiques. Il a indiqué que l’ambassade des États-Unis travaillerait en étroite collaboration avec les agences vietnamiennes pour mettre en œuvre un programme efficace visant à approfondir le partenariat stratégique global, en mettant l’accent sur la promotion des visites mutuelles à tous les niveaux et sur le renforcement de la coopération globale entre les deux pays.

