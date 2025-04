Le plus haut législateur vietnamien rencontre un responsable lao en marge de l’UIP-150

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a présenté ses plus sincères condoléances aux dirigeants du Parti et de l’État lao, ainsi qu’au peuple lao, pour le décès de l’ancien président du Parti révolutionnaire populaire lao et ancien président du Laos, Khamtay Siphandone.

Il a informé le responsable lao que le Premier ministre Pham Minh Chinh conduira une délégation de haut rang du gouvernement vietnamien lundi 7 avril à Vientiane pour assister à la cérémonie commémorative à la mémoire de l’ancien président Khamtay Siphandone.

Trân Thanh Mân a demandé à Sanya Praseuth de transmettre ses salutations à son homologue lao et aux autres dirigeants de l’Assemblée nationale du Laos.

De son côté, Sanya Praseuth a exprimé sa profonde émotion face aux sincères condoléances présentées par les dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement vietnamiens suite au décès de l’ancien président lao Khamtay Siphandone.

Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer une coopération étroite et efficace entre les deux législatures à l’avenir.

VNA/CVN