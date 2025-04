Le PM Pham Minh Chinh définit les tâches à accomplir dans un nouveau contexte

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a présidé dimanche 6 avril une réunion ordinaire du gouvernement et une visioconférence entre le celui-ci et les localités afin d’évaluer la situation socio-économique en mars et au premier trimestre de cette année, et de définir les principales tâches pour avril et les années à venir.

>> Le Vietnam s'attend à une politique tarifaire conforme aux bonnes relations bilatérales

>> La première réunion sur le développement des pôles financiers internationaux

>> Les liens commerciaux avec les États-Unis fondés sur le principe du bénéfice mutuel

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le chef du gouvernement a souligné la complexité et l’imprévisibilité de l’évolution de la situation mondiale, notamment l’annonce par les États-Unis d’une réciprocité tarifaire massive, qui s’applique également au Vietnam, ainsi que l’escalade des tensions commerciales susceptibles de perturber les chaînes de production et d’approvisionnement.

Élargir les marchés d'exportation

Il a déclaré que, dès le début de l’année, le Vietnam avait pris toutes les mesures nécessaires pour équilibrer ses échanges commerciaux avec les États-Unis, notamment lors du récent entretien téléphonique entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président américain Donald Trump, afin d’aborder les relations bilatérales, notamment dans les domaines économique et commercial.

Les autorités vietnamiennes ont également travaillé à la réduction des droits de douane à l’importation et organisé des réunions avec des associations, des entreprises et des scientifiques américains.

Le chef du gouvernement a souligné les efforts visant à élargir les marchés d’exportation, à diversifier les produits, les marchés et les chaînes d’approvisionnement, et à exploiter les 17 accords de libre-échange (ALE) et autres cadres de coopération dont le Vietnam est membre.

Immédiatement après l’annonce des droits de douane par le président américain Donald Trump, les membres permanents du Cabinet ont convoqué une réunion pour évaluer la situation et proposer des solutions, a-t-il déclaré, ajoutant qu’un groupe de travail d’intervention rapide avait été mis en place sur ce sujet.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc se rendra aux États-Unis pour engager des discussions avec la partie américaine.

Favoriser les moteurs de croissance

L’après-midi du 5 avril, des membres permanents du Cabinet et des représentants de divers ministères et agences se sont également réunis pour examiner la coopération économique et commerciale avec les États-Unis, ainsi que la mise en œuvre des messages échangés par le secrétaire générale Tô Lâm et le président américain Donald Trump Trump lors de leur entretien téléphonique.

Photo : VNA/CVN

"Cela doit être perçu comme une opportunité pour le Vietnam de restructurer son économie, de favoriser un développement rapide et durable basé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, et de restructurer et diversifier ses produits, ses marchés et ses chaînes d’approvisionnement", a-t-il déclaré, faisant référence à la question fiscale.

Tâches à accomplir

Le chef du gouvernement a défini les principales tâches à venir, notamment l’objectif de croissance d’au moins 8% selon le nouveau scénario, pour atteindre une croissance à deux chiffres dans les années à venir ; la poursuite de la restructuration du système politique et de l’administration locale ; la préparation et l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti ; la mise en œuvre de la Résolution N°57 du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique, et de la Résolution N°59 sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte ; et la préparation et l’organisation des grandes fêtes nationales.

Concernant les performances socio-économiques du premier trimestre, le Premier ministre a souligné un taux de croissance de 6,93%, avec des progrès dans l’industrie, l’agriculture et les services, en particulier dans le secteur agricole.

Cependant, des contraintes et des difficultés subsistent, telles que la pression sur les taux de change, la hausse de l’inflation, la lente reprise du pouvoir d’achat, les difficultés du marché immobilier, la baisse des décaissements de capitaux d’investissement public et de nombreux risques et défis, notamment après l’annonce par les États-Unis des nouveaux droits de douane.

Dans ce contexte, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu’il était essentiel d’identifier clairement les responsabilités de chaque ministère, secteur et localité, de mettre en œuvre des mécanismes et des politiques visant à surmonter les obstacles institutionnels, à stimuler l’investissement public pour contribuer à hauteur de 2% à la croissance et à favoriser les moteurs de croissance traditionnels que sont l’investissement, la consommation et les exportations.

VNA/CVN