Le Vietnam appelle à unir les efforts pour bâtir un monde durable à l’UIP-150

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a appelé dimanche 6 avril tous les parlementaires et toutes les nations à agir ensemble avec plus de détermination pour bâtir un monde juste, prospère et durable, lors d’un débat de haut niveau du débat général de la 150 e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-150) à Tachkent, en Ouzbékistan.

>> Le président de l'AN arrive à Tachkent pour assister à l'UIP-150 et effectuer une visite officielle en Ouzbékistan

>> AN : Trân Thanh Mân à la 150e Assemblée générale de l'Union interparlementaire

>> Le président de l'AN assiste à la cérémonie d’ouverture de l’UIP-150

Photo : VNA/CVN

Le législateur suprême vietnamien a hautement apprécié le thème de l’UIP-150, "L’action parlementaire en faveur du développement social et de la justice sociale", qui revêt une importance capitale.

Dans un monde confronté à des incertitudes, du changement climatique aux inégalités et aux conflits politiques, les parlements jouent un rôle crucial dans le soutien et la promotion du développement durable pour relever ces défis communs, a-t-il ajouté.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a déclaré que le développement durable doit aller de pair avec le progrès et la justice sociale, soulignant que le développement ne peut être considéré comme une réussite si une part importante de la population est encore laissée pour compte.

Par conséquent, les parlements doivent veiller à ce que toutes les politiques visent à réduire l’écart entre riches et pauvres, et que tous, sans distinction de sexe, de religion, d’origine ethnique ou d’origine sociale, bénéficient des avancées en matière de développement, a-t-il poursuivi.

À cet égard, l’Assemblée nationale du Vietnam s’est efforcée de bâtir un système juridique et des politiques équitables, tout en favorisant la participation du public à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, a-t-il poursuivi.

Il a également souligné les efforts déployés par l’Assemblée nationale du Vietnam pour lever les obstacles institutionnels afin de libérer des ressources, d’exploiter les sciences et les technologies, de favoriser l’innovation, de promouvoir la transformation numérique, de développer une économie verte et d’opérer la transition vers les énergies renouvelables, le tout dans le but de permettre au pays de se développer rapidement, vigoureusement et durablement, tout en garantissant la justice sociale.

"L’Assemblée nationale du Vietnam s’engage à poursuivre sa collaboration avec les parlements du monde entier, avec une ferme détermination à réaliser des objectifs nobles : la paix, un développement durable et juste, et un monde meilleur pour tous", a-t-il affirmé.

Amélioration du système juridique

Le législateur suprême vietnamien a suggéré que les parlements se concentrent sur l’amélioration du système juridique, tout en renforçant le contrôle de la mise en œuvre et en facilitant le déploiement de politiques de développement inclusives, globales et innovantes.

Photo : VNA/CVN

L’être humain doit être placé au centre, reflétant véritablement la nature d’un organe élu par le peuple, la justice sociale et le progrès étant les plus hauts critères de développement, a-t-il plaidé.

En outre, il est essentiel de renforcer la coordination et la coopération entre les parlements membres, notamment dans les efforts visant à préserver la paix et à résoudre les différends et les divergences sur la base du droit international, a-t-il indiqué, ajoutant que le forum de l’UIP peut contribuer à bâtir un réseau de soutien mutuel plus solide et plus efficace entre les parlements membres.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a souligné qu’aucun pays ni aucune société ne peut parvenir à un développement durable sans placer l’humain au cœur de toutes ses politiques.

VNA/CVN