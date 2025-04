Vietnam - Ouzbékistan : entretien entre les plus hauts législateurs à Tachkent

>> La visite du président de l'AN du Vietnam vise à renforcer ses liens avec l'Ouzbékistan et l'Arménie

>> Le chef de l'organe législatif du Vietnam termine avec succès sa visite officielle en Arménie

>> Le président de l'AN arrive à Tachkent pour assister à l'UIP-150 et effectuer une visite officielle en Ouzbékistan

Photo : VNA/CVN

Tanzila Narbaeva a chaleureusement accueilli Trân Thanh Mân pour sa visite officielle en Ouzbékistan, soulignant l'importance de la première visite d'un président de l'AN depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle s'est dite convaincue que cette visite ouvrirait des perspectives de coopération prometteuses pour les deux pays, contribuant positivement au développement et à l'édification de chacun.

La présidente du Sénat a qualifié le Vietnam de pays d'Asie connaissant le plus grand dynamisme en matière de développement, un ami proche de l'Ouzbékistan, dont l'amitié traditionnelle a été mise à l'épreuve par le temps, affirmant que la distance géographique ne saurait constituer un obstacle au développement des relations entre les deux pays dans tous les domaines. Tanzila Narbaeva a évoqué des souvenirs de jeunesse, lorsqu'elle avait rencontré de nombreux étudiants vietnamiens à Tachkent.

Trân Thanh Mân a exprimé sa joie, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, de conduire une délégation de haut rang de l'AN du Vietnam pour une visite officielle en Ouzbékistan, pays magnifique et hospitalier, et assister à la 150e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP-150). Il a remercié Tanzila Narbaeva et la partie ouzbèke pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation, ainsi que pour les précieux souvenirs du Vietnam.

À cette occasion, le Président de l'AN du Vietnam a félicité l'Ouzbékistan pour ses impressionnants résultats en matière de développement et son rôle de plus en plus affirmé dans la région et dans le monde, ainsi que pour l'accueil de l'Assemblée de l'UIP-150, contribuant ainsi à affirmer le prestige et la haute estime que la communauté internationale lui porte.

Rappelant les visites en Ouzbékistan du Président Hô Chi Minh en 1959 et du Premier ministre Nguyên Tân Dung en 2011, Trân Thanh Mân a exprimé sa gratitude pour l'amitié traditionnelle de longue date et a souhaité promouvoir la coopération avec l'Ouzbékistan dans tous les domaines afin de contribuer au développement de chaque pays.

Le président de l'AN a affirmé que le Vietnam se souvenait toujours de l'aide apportée par le peuple ouzbek au Vietnam dans sa lutte pour la libération nationale et dans la cause actuelle de la construction et du développement du pays. Évoquant les grandes réalisations du Vietnam en près de 40 ans de renouveau pour assurer la stabilité sociopolitique et une forte reprise économique, Trân Thanh Mân a déclaré que le Vietnam "accélère, franchit une étape décisive et franchit la ligne d'arrivée" pour atteindre avec succès les objectifs de développement pour la période 2021-2025, vers une nouvelle ère de développement national, de prospérité et de civilisation, et atteindra avec succès l'objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2045, date à laquelle le pays célébrera son 100e anniversaire.

Partenaire clé en Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

La présidente du Sénat ouzbek, Tanzila Narbaeva, a exprimé son admiration et son admiration pour les progrès remarquables réalisés par le Vietnam après près de 40 ans de renouveau sous la direction avisée de générations de dirigeants vietnamiens, et a hautement apprécié les objectifs fixés par les dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens pour développer le pays et améliorer les revenus et le niveau de vie de la population.

Tanzila Narbaeva a affirmé que l'Ouzbékistan accordait une grande importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération multiforme avec le Vietnam, considérant ce dernier comme un partenaire clé en Asie du Sud-Est. Elle a également partagé les grandes orientations et politiques de l'Ouzbékistan en matière de réforme institutionnelle et de développement socio-économique, à l'image de celles du Vietnam.

Dans un climat de confiance, d'ouverture et de joie suscité par la création des groupes parlementaires d'amitié Vietnam - Ouzbékistan et Ouzbékistan - Vietnam par les deux parlements, les deux dirigeants ont souligné la nécessité de promouvoir les valeurs fondamentales des relations bilatérales et de continuer à approfondir la coopération entre les deux pays dans tous les domaines et canaux, notamment au sein du Parti, de l'État, de l'AN et des échanges interpersonnels.

Les deux parties devraient intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier les délégations de haut niveau du Parti, de l'État, du gouvernement et du parlement, ainsi que les échanges de coopération et d'expérience entre les commissions spécialisées, les groupes parlementaires d'amitié, les groupes de jeunes parlementaires et les groupes de femmes parlementaires. promouvoir le rôle de supervision et d’incitation à la mise en œuvre des accords de coopération signés par les deux gouvernements, notamment les accords visant à promouvoir la coopération économique et commerciale ; et continuer à se soutenir mutuellement dans l’élargissement de la coopération avec les parlements des pays de la région.

Reconnaissant l'existence d'un potentiel important et d'avantages inexploités dans la coopération économique et commerciale bilatérale, les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de se concentrer sur plusieurs axes clés à venir afin de promouvoir une collaboration mutuellement bénéfique.

Une attention particulière sera portée à l'intensification des échanges d'informations sur les politiques et les marchés, à la création de conditions permettant aux entreprises des deux pays de participer aux activités de promotion des investissements et des échanges commerciaux, et au renforcement de la coopération dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, qui présentent un potentiel et une demande des deux parties, notamment dans le contexte de la diversification des partenaires d'investissement, ont-ils souligné.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont également souligné l'importance de la coopération dans les domaines de l'agriculture, du textile, de la santé, de la culture, du tourisme, de l'éducation et de la formation, ainsi que des transports, de la collaboration locale et des échanges interpersonnels pour faire progresser les relations bilatérales. Ils ont appelé les organismes concernés à renforcer la coopération éducative et les échanges d'étudiants, tout en saluant le lancement de vols directs entre Khánh Hoà et Tachkent par les compagnies aériennes des deux pays à partir de juin 2024.

Soutien mutuel au sein des forums multilatéraux

Les deux dirigeants ont également convenu de la nécessité de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment dans le cadre des Nations unies et d'autres organisations internationales dont les deux pays sont membres.

En tant que membre actif de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour aider l'Ouzbékistan à élargir sa coopération avec l'ASEAN, l'AIPA et les autres parlements membres, a affirmé M. Mân, appelant l'Ouzbékistan à soutenir les positions de l'ASEAN et du Vietnam en matière de règlement pacifique des différends en mer Orientale, sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

La présidente du Sénat a approuvé la proposition du président du Parlement vietnamien de prêter attention et de soutenir la communauté vietnamienne vivant, étudiant et entreprenant dans le pays afin de stabiliser ses conditions de vie et de contribuer davantage au développement du pays, ainsi qu'à l'amitié entre les deux nations.

Trân Thanh Mân a saisi l'occasion pour inviter Tanzila Narbaeva à se rendre au Vietnam. Cette dernière l'a remercié pour son invitation et a confirmé qu'une délégation composée de représentants du Sénat et de la Chambre législative se rendrait prochainement au Vietnam pour y travailler.

À l'issue de leur entretien, les deux dirigeants ont signé un accord de coopération entre les organes législatifs du Vietnam et de l'Ouzbékistan.

VNA/CVN