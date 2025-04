Le PM Pham Minh Chinh fait ses adieux à l’ancien président Khamtay Siphandone

Photo : VNA

Le camarade Khamtay Siphandone, né le 8 février en 1924, ancien président du CC du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), ancien président de la République, ancien Premier ministre, ancien vice-Premier ministre, ancien ministre de la Défense du Laos est décédé à 10h30 du 2 avril à l'âge de 101 ans. Sa vie incarne l’engagement profond pour l’indépendance, la liberté et la prospérité du Laos, ainsi qu’une amitié indéfectible avec le Vietnam – une relation spéciale dans l’histoire contemporaine.

En signe de respect et de solidarité, et en raison des liens étroits entre le Vietnam et le Laos, les autorités vietnamiennes ont annoncé un deuil national de deux jours, les 4 et 5 avril. Durant cette période de deuil, les drapeaux seront mis en berne dans les institutions publiques et les représentations diplomatiques vietnamiennes à l’étranger. Aucune activité publique de divertissement ou de réjouissance ne sera organisée.

VNA/CVN