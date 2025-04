Les épouses de dirigeants vietnamien et japonais préparent du "bánh cốm"

En souhaitant chaleureusement la bienvenue à Ishiba Yoshiko pour sa première visite au Vietnam, Ngô Phuong Ly a exprimé l'espoir que l'épouse du Premier ministre japonais vivrait de nombreuses expériences mémorables durant son séjour, approfondissant ainsi sa connaissance du pays, de sa culture et de son peuple.

Ishiba Yoshiko a partagé ses impressions profondes sur le pays et exprimé son souhait de voir les relations entre le Vietnam et le Japon continuer à prospérer, répondant aux aspirations et aux attentes de leurs citoyens.

Lors de sa première journée au Vietnam, en visitant des entreprises japonaises opérant dans ce pays d'Asie du Sud-Est et le Musée des femmes vietnamiennes, l'épouse du Premier ministre japonais a salué le travail acharné, la diligence et le dévouement du peuple vietnamien, en particulier de la jeune génération. Elle a également exprimé son admiration pour la résilience, la force et les contributions importantes des femmes vietnamiennes tout au long de l'histoire du pays.

En réponse, Ngô Phuong Ly a exprimé sa fierté pour les traditions héroïques des femmes vietnamiennes, tant dans la lutte pour l'indépendance nationale qu'à l'ère actuelle de construction et de développement nationaux.

Les deux dames ont également échangé leurs points de vue sur les valeurs culturelles et artistiques uniques des deux nations, soulignant la popularité des produits culturels et culinaires vietnamiens et japonais auprès de leurs populations respectives.

En conclusion de la rencontre, Ngô Phuong Ly a présenté à Ishiba Yoshiko l'art de préparer le célèbre "bánh cốm" de Hanoï. L'invitée a exprimé son souhait de voir des programmes d'échange et de coopération renforcés pour diffuser les valeurs fondamentales des deux pays, les considérant comme des ponts essentiels pour favoriser l'amitié bilatérale et la compréhension mutuelle.

