Le président Luong Cuong reçoit le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru

Le président Luong Cuong a accueilli, ce lundi 28 avril à Hanoï, le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru, en visite officielle au Vietnam du 27 au 29 avril 2025. Il s'est félicité du développement substantiel et global des relations bilatérales, ainsi que des avancées significatives observées depuis l'établissement du partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, il y a près de deux ans.

Le président Luong Cuong a réaffirmé l'importance que le Vietnam accorde à ses relations avec le Japon, et son soutien à un rôle régional et mondial plus actif de ce dernier, en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement. Il s'est dit convaincu que la visite du Premier ministre Ishiba Shigeru ouvrirait une nouvelle ère de coopération bilatérale, plus étroite et efficace, bénéfique aux deux nations et à la région.

De son côté, le Premier ministre Ishiba a affirmé que le Japon continuerait d’accompagner et de soutenir le Vietnam dans la construction d’une économie indépendante et autonome, afin de réaliser les objectifs de faire du Vietnam un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire élevé d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Soulignant l’importance de la coopération en matière de défense et de sécurité, le Premier ministre Ishiba a exprimé son souhait de renforcer encore davantage la coopération entre les deux pays dans ce domaine.

Le président Luong Cuong a suggéré que les deux parties mettent en œuvre efficacement les accords de coopération signés, tout en promouvant de nouveaux domaines de coopération. Il a également souligné que la coopération économique entre les deux pays avait encore un grand potentiel de développement, suggérant d’approfondir la coopération économique, commerciale et d’investissement, de favoriser la coopération scientifique et technologique, et de mettre en œuvre des projets dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transformation verte, la formation des ressources humaines de haute qualité, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, etc.

Le président Luong Cuong a sollicité le soutien du Japon pour renforcer les capacités du Vietnam face aux défis du changement climatique et promouvoir la coopération agricole de haute technologie.

Sur les enjeux mondiaux et régionaux, les deux parties ont convenu de consolider leur coordination, de partager leurs positions et de coopérer au sein des mécanismes multilatéraux tels que les Nations unies, l'APEC, l'ASEAN et le Mékong, afin de contribuer à un système international juste et équitable, fondé sur le droit international et la Charte des Nations unies.

À cette occasion, Luong Cuong a également adressé une invitation au roi et à la reine du Japon pour une visite officielle au Vietnam.

