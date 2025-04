Trân Thanh Mân à la cérémonie inaugurale du site commémoratif du feu SG du Parti, Lê Duân

À l'occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975) et du 118 e anniversaire de la naissance du feu secrétaire général du Parti Lê Duân (7 avril 1907), le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, ont assisté le 28 avril à la cérémonie d'inauguration du site commémoratif du feu secrétaire général du Parti, Lê Duân, dans le village de Hâu Kiên, commune de Triêu Thanh, district de Triêu Phong, province de Quang Tri (Centre).

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, et les délégués ont coupé le ruban inaugurale de la zone commémorative, offert de l'encens et des fleurs à la mémoire du feu secrétaire général du Parti, Lê Duân.

L’ancien secrétaire général du PCV, Lê Duân, de son vrai nom Lê Van Nhuân, est né le 7 avril 1907 dans une famille de lettrés animée de patriotisme, dans le village de Bich La, dans la province de Quang Tri. Il était l’une des plus éminentes figures de l’idéal révolutionnaire, un communiste exemplaire et un des plus fidèles collaborateurs du Président Hô Chi Minh. Lê Duân a été le 1er secrétaire et secrétaire général du Parti pendant 26 ans consécutifs, de 1960 à 1986. Dirigeant influent et visionnaire, il a participé activement à la libération et la réunification nationales.

Dans la même matinée, le plus haut législateur et les délégués ont aussi offert de l'encens et des fleurs pour commémorer les martyrs héroïques et les compatriotes qui ont sacrifié leur vie à l'ancienne citadelle de Quang Tri.

L'ancienne citadelle de Quang Tri est située à seulement 12 km du chef-lieu du même nom. Elle a été le théâtre de violentes mais illustres batailles en 1972 pendant la guerre du Vietnam. La victoire qui s'en suivra aura contribué à la poursuite des négociations des Accords de paix de Paris de 1973 dans un sens favorable à Hanoï, constituant de fait l'une des premières prémices de l'Offensive générale du printemps 1975.

L'ouvrage a été classé comme site historique national particulièrement important en 1986 par le ministère de la Culture et de l’Information (actuel ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme).

Ils ont également rendu visite et offert des cadeaux à la mère héroïque vietnamienne Dao Thi Vui, âgée de 102 ans, dans la commune de Hai Thuong, district de Hai Lang, province de Quang Tri.

