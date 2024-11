Entrevue entre le président Luong Cuong et le président de l'ANPP de Cuba

Le président de la République, Luong Cuong, a rencontré le 2 novembre à Hanoï Esteban Lazo Hernández, membre du Politburo, président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP) et du Conseil d'État de Cuba, en visite de travail au Vietnam les 2 et 3 novembre.

>> Le président de l'AN du Pouvoir populaire de Cuba entame sa visite de travail au VN

>> Les présidents des AN du Vietnam et de Cuba s'entretiennent

>> La visite du président de l'ANPP de Cuba contribuera à approfondir la coopération bilatérale

Photo : VNA/CVN

Luong Cuong a hautement apprécié l'importance de la visite et les résultats de l'entretien entre le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Trân Thanh Mân et le président de l'ANPP de Cuba Esteban Lazo le même matin. Selon lui, cette visite contribuera à renforcer la solidarité fraternelle, l'amitié spéciale, la coopération globale et la confiance entre le Vietnam et Cuba.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur détermination à approfondir davantage les relations exemplaires entre le Vietnam et Cuba, cultivées par le Président Hô Chi Minh et le leader Fidel Castro Ruz et de nombreuses générations de dirigeants et de peuples des deux pays.

Luong Cuong a félicité Cuba pour avoir remporté une victoire importante suite au vote de l'Assemblée générale des Nations unies le 30 octobre dernier, qui a adopté une résolution demandant aux États-Unis de mettre fin à l'embargo et au blocus contre Cuba, avec une majorité de voix en faveur.

Approfondir la coopération bilatérale

Photo : VNA/CVN

Selon le chef de l'État, le Vietnam souhaite approfondir et améliorer l'efficacité de sa coopération avec le pays frère Cuba dans tous les domaines, en exploitant au mieux les atouts des deux parties, notamment dans le contexte où les deux pays se préparent à célébrer le 65e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2025 (2 décembre 1960-2025).

Pour sa part, Esteban Lazo Hernández a affirmé que Cuba se souvient toujours et apprécie la solidarité, l'accompagnement, le soutien sincère et l'aide concrète que le Parti, l'État, l'Assemblée nationale et le peuple vietnamien ont accordés à Cuba lors de ces derniers temps, en particulier dans les domaines du commerce du riz et de la sécurité alimentaire, du développement de la production agricole, de la coopération en matière d'investissement, ainsi que dans les organisations régionales, internationales et les forums multilatéraux.

Cuba souhaite apprendre des expériences du Vietnam dans le processus d'élimination des lacunes de son économie et de résolution des difficultés et défis actuels, a-t-il souligné.

Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre de manière active et efficace les engagements et accords de haut niveau conclus lors de la visite d'État à Cuba du secrétaire général du Parti et président ô Lâm en septembre 2024, ainsi que les résultats de la première réunion interparlementaire des deux Assemblées nationales qui vient de se tenir. Elles ont également décidé de continuer à coopérer étroitement et à se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

VNA/CVN