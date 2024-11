Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre son homologue cambodgien en Chine

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Pham Minh Chinh a affirmé que la solidarité traditionnelle et l'entraide entre le Vietnam et le Cambodge était un atout précieux, l'un des facteurs importants de la lutte d’hier pour la libération nationale et du processus de construction et de développement de chaque pays aujourd'hui.

Les deux Premiers ministres se sont félicités des dernières avancées des relations de bon voisinage, de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale et durable à long terme entre les deux pays, et ont salué le maintien des visites et des contacts de tous niveau.

Démarcation et bornage

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité et de se coordonner étroitement pour lutter contre les complots des forces hostiles visant à saboter et diviser les relations entre les deux pays.

Les deux dirigeant ont décidé de créer des conditions favorables aux investissements et aux activités commerciales des entreprises des deux pays, en s'efforçant d'atteindre un commerce bilatéral de 20 milliards d'USD dans les temps à venir.

Ils se sont engagés à promouvoir les liaisons en matière de transports, en particulier dans les zones frontalières, pour faciliter le commerce frontalier ainsi que les échanges entre les peuples dans les provinces frontalières.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties favorisent les travaux concernant les zones où la démarcation et le bornage de la frontière commune n’étaient pas encore achevés.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu d'intensifier les échanges et les rencontres entre les jeunes dirigeants et les jeunes générations des deux pays afin de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, ainsi que d’améliorer la coopération dans l’éducation et la communication, notamment auprès des jeunes, sur les valeurs de la solidarité et l'entraide entre les deux pays.

Les deux Premiers ministres ont souligné l'importance et les valeurs historiques des relations Vietnam - Cambodge - Laos, affirmant poursuivre les mécanismes de coopération entre les trois pays sur tous les canaux, dans l’intérêt des peuples des trois pays, pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a accepté l'invitation de son homologue cambodgien à effectuer prochainement une visite officielle au Cambodge.

