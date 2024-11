Binh Dinh

Efforts pour retrouver les pilotes après le crash de l'avion militaire

Un avion d’entraînement Yak-130 du régiment de l'Armée de l'Air 940 de l’École des officiers de l'armée de l'air, relevant de l'armée de l'air et de la défense anti-aérienne, s’est écrasé le 6 novembre dans le district de Tây Son, province de Binh Dinh (Centre), a annoncé le ministère de la Défense le même jour.

>> Crash d'un avion militaire dans la province de Quang Nam

Photo : 24h.com.vn/CVN

Le colonel Nguyên Van Son, chef du régiment de l'armée de l'air 940, et le sous-colonel Nguyên Hông Quân, qui pilotaient cet avion militaire lors de leur vol d'entraînement quotidien, ont réussi à sauter en parachute, selon le ministère de la Défense.

Il s’agissait d’un vol d’entraînement quotidien effectué par le Régiment de l'armée de l'air 940 depuis l’aéroport de Phù Cat, dans la province de Binh Dinh.

L'avion a décollé à 9h55. À 10h38, à la fin du vol, les pilotes ont signalé une panne de l'appareil. Malgré leurs tentatives d’urgence, elles se sont avérées infructueuses. Après avoir informé les autorités, ils ont été autorisés à sauter en parachute. Ils ont été parachutés à 10h51 dans la zone du champ de tir TB2, à Tây Son, province de Binh Dinh.

L'armée de l'air et de la défense anti-aérienne a pris la tête de la coordination avec les forces de la Ve Région militaire et les autorités locales pour organiser d'urgence les opérations de sauvetage, à la fois au sol et dans les airs.

Le commandement militaire provincial de Binh Dinh a indiqué que l’avion militaire s'était écrasé dans le district de Tây Son et que les deux pilotes avaient été parachutés. Les autorités poursuivent actuellement leurs efforts pour retrouver les deux pilotes.

Le commandement militaire provincial a mis en place un département de commandement temporaire pour coordonner les forces permanentes en collaboration avec les unités compétentes en matière de recherche et de sauvetage.

VNA/CVN