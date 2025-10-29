Le président Luong Cuong part pour la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2025

Dans la matinée du 29 octobre, le président Luong Cuong, accompagné d’une haute délégation vietnamienne, a quitté Hanoï pour participer à la 32ᵉ Semaine des dirigeants économiques de l’APEC à Gyeongju (République de Corée), et effectuer des activités bilatérales dans ce pays du 29 octobre au 1ᵉʳ novembre, à l’invitation de son homologue sud-coréen, Lee Jae Myung.

>> Le président vietnamien attendu à la Semaine des dirigeants des économies de l’APEC 2025

>> Le Vietnam œuvre avec l’APEC pour construire un avenir durable

>> La participation du Vietnam à l’APEC 2025 en R. de Corée revêt une importance particulière

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Le Vietnam est officiellement devenu membre du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) lors de la 10ᵉ réunion des ministres des Affaires étrangères et de l’Économie de l’APEC, le 15 novembre 1998 à Kuala Lumpur (Malaisie).

Durant ses 27 années de participation à l’APEC (1998-2025), le Vietnam a laissé une empreinte profonde dans la coopération au sein du forum et a toujours été considéré comme un membre actif, positif, responsable et efficace, contribuant à la réalisation des objectifs et des visions de coopération de l’APEC, ainsi qu’au renforcement de son rôle.

La présence du Vietnam à la 32ᵉ Semaine des dirigeants économiques de l’APEC traduit sa volonté ferme de contribuer activement au processus d’intégration et de coopération économique régionale. Elle permet également au pays de confirmer son rôle en tant que membre actif, responsable et de plus en plus proactif dans la construction de la structure de coopération régionale, en se préparant à accueillir l’APEC 2027.

VNA/CVN