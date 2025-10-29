L’Assemblée nationale travaille sur le plan socio-économique pour 2026

Dans le cadre de sa 10ᵉ session, l’Assemblée nationale (XV e législature) va consacrer toute la journée du 29 octobre aux discussions sur : l’évaluation des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique de 2025, les orientations pour le plan de 2026, ainsi que les résultats de l’application des résolutions du Parlement relatives au plan quinquennal 2021-2025 sur le développement socio-économique et la restructuration économique.

Pour le plan de développement socio-économique de 2026, le gouvernement a fixé 15 objectifs, notamment : une croissance du PIB d’au moins 10%, un PIB par habitant de 5.400 à 5.500 dollars, une inflation moyenne (IPC) d’environ 4,5%, une augmentation moyenne de la productivité du travail de 8%, et une réduction du taux de pauvreté multidimensionnelle de 1 à 1,5%...

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement continuera de privilégier la croissance économique tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation, en garantissant les grands équilibres, en contrôlant la dette publique et le déficit budgétaire dans les limites prévues.

Il se concentrera sur le perfectionnement institutionnel, la rationalisation de l’appareil administratif, le développement culturel, la protection sociale et l’amélioration du niveau de vie de la population...

Un rapport d’examen de la Commission économique et financière sur la mise en œuvre de la Résolution relative au plan de restructuration économique pour 2021-2025 souligne que les cinq axes clés ont enregistré des résultats positifs et globaux, supérieurs à ceux de la période précédente.

La structure économique s’est transformée positivement : l’industrie et les services représentent plus de 80% du PIB, l’économie numérique près de 14%, les énergies renouvelables 15% de la production d’électricité, tandis que l’agriculture continue d’assurer son rôle de pilier avec une productivité, une qualité et une valeur d’exportation en hausse constante.

La Commission économique et financière estime que, malgré ces résultats, la restructuration économique pour la période 2021-2025 présente encore certaines limites. Elle recommande au gouvernement d’en identifier les causes et d’en évaluer l’impact afin d’en tirer les enseignements pour la période suivante.

La séance va être retransmise en direct à la radio et à la télévision pour permettre aux électeurs et au grand public de la suivre.

