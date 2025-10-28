Renforcement de la coopération Vietnam - Guangdong

Le 28 octobre à Hanoï, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a reçu Zhang Guozhi, vice-gouverneure du Guangdong (Chine), en visite au Vietnam pour assister à une conférence de coordination de la coopération entre les ministères, secteurs et localités vietnamiens et cette province chinoise.

Les deux parties se sont félicitées du développement dynamique des relations Vietnam - Chine ainsi que des progrès concrets enregistrés dans la coopération mutuellement bénéfique entre la partie vietnamienne et le Guangdong.

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement vietnamien attache toujours de l’importance à la coopération avec la province du Guangdong, soutient et crée des conditions favorables pour que les ministères, secteurs et localités vietnamiens élargissent et renforcent les échanges et la coopération mutuellement bénéfique avec cette province, a affirmé Bùi Thanh Son.

Le vice-Premier ministre a exprimé le souhait de voir le Guangdong intensifier la coopération avec les ministères, secteurs et localités vietnamiens, assister le Vietnam dans la formation des cadres, et échanger des expériences en matière de développement économique. Il a également invité les dirigeants du Guangdong à participer au Forum économique d’automne du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Zhang Guozhi a réaffirmé l’importance accordée par le Guangdong à ses relations avec le Vietnam. Elle a exprimé le souhait de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de la science et de la technologie, de la gestion des villes intelligentes et des lignes ferroviaires urbaines ; de promouvoir les échanges entre les peuples, de valoriser les vestiges révolutionnaires et de mettre en œuvre efficacement le programme "Voyage rouge", contribuant ainsi à consolider la base sociale pour les relations bilatérales Vietnam - Chine.

VNA/CVN