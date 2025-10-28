La participation du Vietnam à l’APEC 2025 en R. de Corée revêt une importance particulière

À l’invitation de son homologue sud-coréen, Lee Jae Myung, le président Luong Cuong assistera à la 32ᵉ Semaine des dirigeants économiques de l’APEC et mener des activités de travail en République de Corée du 29 octobre au 1ᵉʳ novembre 2025.

>> Le Vietnam œuvre avec l’APEC pour construire un avenir durable

>> Le Vietnam réaffirme son engagement envers la coopération au sein de l’APEC

Photo : MAE/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Youngsam, a souligné que cette visite revêtait une importance particulière tant pour les relations bilatérales que pour la coopération régionale dans le cadre de l’APEC.

Selon lui, la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2025 se tiendra à Gyeongju sur le thème "Construire un avenir durable : Connecter, Innover, Prospérer" (Building a Sustainable Tomorrow : Connect, Innovate, Prosper). La série d’événements devra permettre des discussions approfondies sur la vision d’une prospérité partagée dans la région Asie-Pacifique et sur des solutions visant à promouvoir la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement dans un contexte mondial incertain.

La tournée du président Luong Cuong contribuera à approfondir les résultats de la visite d’État effectuée en août par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en République de Corée et à promouvoir les relations bilatérales, a-t-il estimé.

Dans le cadre de l’APEC, la participation du Vietnam revêt une importance particulière. Le Vietnam joue un rôle important dans la croissance et la reprise économique de la région Asie-Pacifique et du monde, en tant que futur président de l’APEC en 2027, membre important de l’ASEAN et économie émergente dynamique, a-t-il constaté.

Concernant les réalisations importantes de la coopération entre le Vietnam et la République de Corée depuis l’établissement du Partenariat stratégique global il y a plus de deux ans, l’ambassadeur a souligné que les deux pays visent un commerce bilatéral de 150 milliards de dollars d’ici 2030.

La République de Corée reste le premier investisseur au Vietnam avec plus de 10.000 entreprises contribuent à la création d’emplois et à la croissance du pays d’Asie du Sud-Est. Les deux parties renforcent leur coopération dans les domaines de la transition verte, des énergies renouvelables et de la transformation numérique.

Le diplomate a également évoqué la volonté du gouvernement sud-coréen de développer la coopération mutuellement bénéfique avec les pays d’Asie-Pacifique, dont le Vietnam.

L’ambassadeur a enfin déclaré espérer que la participation active du Vietnam et ses solides réalisations économiques apporteront des contributions importantes à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC et renforceront davantage la coopération entre les économies membres.

VNA/CVN