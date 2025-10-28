Annonce de décisions de personnel à l’Assemblée nationale

Le 28 octobre après-midi, à l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et président de l’Assemblée nationale, a présidé une cérémonie d’annonce de décisions relatives au travail du personnel.

>> L’Assemblée nationale approuve la nomination de deux vice-Premiers ministres et de trois ministres

>> La 10e session de l’Assemblée nationale entame sa deuxième semaine de travail

>> L’Assemblée nationale examine la mise en œuvre de la Loi sur l’environnement

La permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale a décidé de nommer Lê Quang Manh, secrétaire général de l’Assemblée nationale et chef du Bureau de l’Assemblée nationale, membre du Comité exécutif et de la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, et de le désigner comme secrétaire du Comité du Parti du Bureau de l’Assemblée nationale pour le mandat 2025 - 2030.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thanh Hai, président de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement de l’Assemblée nationale, a été nommé membre du Comité exécutif et de la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et désigné comme secrétaire du Comité du Parti de cette commission pour le mandat 2025 - 2030.

Nguyên Huu Dong, président de la Commission des affaires des députés de l’Assemblée nationale, a été nommé membre du Comité exécutif et de la permanence du Comité du Parti et désigné comme secrétaire du Comité du Parti de ladite commission pour le mandat 2025 - 2030. Il assumera également les fonctions de chef de la Commission d’organisation du Comité du Parti de l’Assemblée nationale.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a exprimé son souhait que les cadres concernés approfondissent la compréhension et la mise en œuvre de la Résolution du premier Congrès de l’organisation du Parti de l’Assemblée nationale ainsi que du programme d’action y afférent, afin d’assurer une direction efficace et cohérente au sein de leurs unités respectives.

VNA/CVN