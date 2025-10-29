Le Premier ministre conclut son voyage en Malaisie pour assister au 47e Sommet de l'ASEAN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne sont arrivés à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï le 28 octobre au soir, concluant ainsi leur fructueux voyage de travail pour participer au 47 e Sommet de l'ASEAN et aux sommets connexes en Malaisie, à l'invitation du Premier ministre Anwar Ibrahim.

Pendant ses trois jours à Kuala Lumpur, le Premier ministre Chinh a eu un programme chargé avec près de 50 activités multilatérales et bilatérales, notamment la participation à des réunions et événements de l'ASEAN, des sommets de l'ASEAN avec des partenaires et des réunions bilatérales avec la quasi-totalité des dirigeants de l'ASEAN, ainsi qu'avec les dirigeants des pays partenaires et des organisations internationales participant à ces sommets.

Photo: VNA/CVN

Sa participation et ses contributions concrètes au 47e Sommet de l'ASEAN et aux sommets connexes ont réaffirmé l'importance stratégique de l'ASEAN dans la politique étrangère du Vietnam. Elles ont également transmis un message fort quant à la participation proactive, active et responsable du Vietnam à la construction d'une communauté ASEAN unie, résiliente, inclusive et durable. Elles ont également démontré les efforts du Vietnam pour contribuer à maintenir et à renforcer le rôle central et la voix responsable de l'ASEAN en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

En particulier, grâce aux rencontres bilatérales entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants de divers pays et organisations, les deux parties ont défini de nouvelles orientations de coopération répondant aux besoins des deux parties dans la nouvelle phase de développement et dans les domaines émergents.

Les résultats de la visite du Premier ministre continuent de mettre en œuvre efficacement la politique étrangère définie par le 13e Congrès national du Parti, la Conclusion n° 59-KL/TW du Bureau politique sur les orientations de la participation du Vietnam à l'ASEAN jusqu'en 2030, la Directive n° 25-CT/TW du Secrétariat du Comité central du Parti sur le renforcement de la diplomatie multilatérale jusqu'en 2030, et la Résolution n° 59-NQ/TW du Bureau politique sur l'intégration internationale dans le nouveau contexte.

VNA/CVN