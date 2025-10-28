Le Vietnam réaffirme son engagement envers la coopération au sein de l’APEC

Au fil de plus de trois décennies de formation et de développement, le forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) est devenu l’un des principaux mécanismes de coopération et d’intégration économique de la région, réunissant 21 économies membres, dont 3 des 5 premières économies mondiales, représentant 46% du commerce et 61% du PIB mondial.

La Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2025 revêt une signification particulièrement importante : elle vise à maintenir et renforcer l’esprit de dialogue et de coopération, à promouvoir le commerce, les investissements et les liens économiques, tout en soutenant la reprise de la croissance, en relevant les défis mondiaux et en façonnant l’avenir du développement régional fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

C’est ce qu’a déclaré la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, à la veille de la participation du président du Vietnam, Luong Cuong, à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2025 en République de Corée, et de ses activités de travail bilatérales dans ce pays.

La 32ᵉ réunion des dirigeants économiques de l’APEC suscite une grande attention et de fortes attentes de la part des membres de l’APEC et de la communauté internationale, a-t-elle souligné.

Le Vietnam espère et croit que, sous la présidence de la République de Corée, les résultats positifs de l’Année APEC 2025 contribueront à maintenir le rôle de moteur de croissance et d’intégration économique que le Forum a affirmé au cours des dernières décennies, tout en renforçant son rôle pionnier à l’ère de la technologie et de l’innovation, a-t-elle affirmé.

À l’invitation du président de la République de Corée, Lee Jae-myung, le président du Vietnam, Luong Cuong, conduira une délégation de haut niveau pour participer à la 32ᵉ réunion des dirigeants économiques de l’APEC et mener des activités de travail bilatérales dans ce pays du 29 octobre au 1ᵉʳ novembre 2025.

Le président Luong Cuong participera aux discussions avec les autres dirigeants de l’APEC sur les grandes questions de coopération et de développement, en s’accordant sur les orientations pour promouvoir le commerce, les investissements, la connectivité, la science et la technologie, la transition verte, la transformation numérique et d’autres domaines clés, a indiqué la vice-ministre.

Il aura également des rencontres avec de nombreux dirigeants d’économies membres de l’APEC et des chefs de grandes entreprises mondiales, contribuant ainsi à approfondir les relations bilatérales et à mobiliser des ressources pour le développement socio-économique du Vietnam.

En particulier, le président Luong Cuong participera à l’APEC CEO Summit et y prononcera un discours important devant près de 2.000 dirigeants des plus grandes entreprises régionales, afin de transmettre un message fort sur le potentiel, les atouts, les politiques et les percées stratégiques du Vietnam, a-t-elle ajouté.

La République de Corée est l’un des partenaires économiques de premier plan du Vietnam. Dans le contexte des relations bilatérales florissantes, ce voyage d’affaires du président Luong Cuong permettra aux deux pays de consolider et d’approfondir davantage leurs relations politiques et de promouvoir une mise en œuvre efficace des engagements et accords de haut niveau conclus récemment.

Le vice-ministre Nguyên Minh Hang a enfin affirmé sa conviction que ce voyage d’affaires du président Luong Cuong à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2025 et en République de Corée sera une réussite, contribuant à affirmer l’image d’un Vietnam confiant, autonome et résilient à l’aube d’une nouvelle ère de développement, tout en jouant un rôle de plus en plus responsable et efficace dans les questions communes, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région comme dans le monde.

VNA/CVN