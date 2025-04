Hanoï se prépare à accueillir la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité

En marge de la Réunion a été organisé un événement intitulé "The Road to Ha Noi: Opening for Signature of the UN Convention against Cybercrime" (En route vers Hanoï : ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité). L’objectif était de présenter la Convention et la cérémonie de signature de cette dernière prévue à Hanoï en octobre prochain.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, l'ambassadeur Trân Quôc Khanh a affirmé que la Convention incarne l'engagement multilatéral de la communauté internationale en établissant un cadre juridique pour une coopération internationale efficace contre la cybercriminalité, une menace majeure pour le développement socio-économique de l'Afrique et du monde.

Il a souligné que la cérémonie de signature de cette Convention enverrait un message fort de coopération mondiale dans la lutte contre la cybercriminalité, tout en offrant aux partenaires internationaux une meilleure compréhension et appréciation du Vietnam, de sa culture et de son peuple.

Concernant les préparatifs de la signature, le Vietnam et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) collaborent activement à l'élaboration du programme de la cérémonie, des événements parallèles et des discussions thématiques liés à la Convention.

Saluant les préparatifs du Vietnam, des représentants de plusieurs pays ont exprimé leur gratitude pour les efforts vietnamiens et ont encouragé les nations africaines à se rendre à Hanoï pour la signature de la Convention en octobre. Ils ont également insisté sur l'impérative entrée en vigueur rapide de la Convention contre la cybercriminalité et ont appelé les pays à la signer et à la ratifier sans délai.

Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 24 décembre 2024, la Convention (9 chapitres, 71 articles) sera signée à Hanoï, marquant la première fois qu'un traité international multilatéral d'une telle portée dans le domaine crucial de la cybersécurité et de la gouvernance numérique sera paraphé au Vietnam.

Conformément à la pratique internationale, ce traité sera désigné sous le nom de "Convention de Hanoï", reconnaissant ainsi la contribution active et responsable du Vietnam à son élaboration, ainsi que les efforts des Nations unies face aux défis mondiaux.

VNA/CVN