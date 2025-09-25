Le Vietnam renforce ses liens avec la Belgique, le Luxembourg et l'UE

L'ambassade du Vietnam en Belgique et au Luxembourg, ainsi que la Mission du Vietnam auprès de l'Union européenne (UE), ont organisé le 23 septembre un banquet célébrant le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

L'événement a réuni environ 450 invités, parmi lesquels le premier vice-président du Sénat belge, Andries Gryffroy ; le président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Bertin Mampaka ; le président du Parlement wallon, Willy Borsus ; le chef de Cabinet du Roi, Vincent Houssiau ; la secrétaire générale du ministère belge des Affaires étrangères, Theodora Gentzis ; le président de la Commission du commerce international du Parlement européen, Bernd Lange ; ainsi que des représentants du Service européen pour l'action extérieure (EEAS), des institutions royales et gouvernementales belges, des organes de l'UE, des missions diplomatiques, du monde universitaire et économique.

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam, Nguyên Van Thao, a rappelé les réalisations du pays au cours des 80 dernières années, soulignant sa volonté de poursuivre la voie de l'intégration internationale globale, du développement durable et de la participation active à la communauté mondiale.

Il a également mis en avant la coopération croissante entre le Vietnam et ses partenaires européens. L'année 2025 marque à la fois le 35ᵉ anniversaire des relations entre le Vietnam et l'UE et le 5ᵉ anniversaire de l'Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), qui a ouvert de nouvelles perspectives dans les domaines du commerce, de la technologie, de l'économie numérique, de la lutte contre le changement climatique, de la culture, du tourisme et de la défense.

Par ailleurs, les relations bilatérales avec la Belgique et le Luxembourg continuent de se renforcer. La visite d'État au Vietnam du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique en avril dernier a ouvert de nouvelles opportunités de coopération dans les secteurs de la haute technologie, de la logistique, de la santé, des énergies renouvelables et de l'agriculture durable. Quant au Luxembourg, les deux parties ont exploité efficacement leur partenariat dans la finance verte et envisagent de l'élargir à d'autres domaines potentiels.

Les invités ont félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement durable et d'intégration internationale. La secrétaire générale du ministère belge des Affaires étrangères, Theodora Gentzis, a salué le dynamisme du développement du Vietnam ainsi que son rôle croissant dans la région Asie-Pacifique, affirmant que la Belgique entend continuer à renforcer sa coopération avec le pays.

De son côté, le président de la Commission du commerce international du Parlement européen, Bernd Lange, a souligné les avantages offerts par l'EVFTA, tandis que Leila Fernández Stembridge, représentante de l'EEAS, a reconnu le rôle actif du Vietnam dans les affaires régionales et mondiales.

Le banquet s'est conclu par des spectacles de musique traditionnelle et une exposition de photos mettant en valeur les paysages du Vietnam.

