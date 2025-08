Hanoï

Exposition : "Cua Nam convergent" - photographie au carrefour du passé et du futur

Le 26 juillet, au collège Trung Vuong (26 rue Hàng Bài), à Hanoï, le Comité populaire du quartier de Cua Nam a inauguré l’exposition photographique "Cua Nam convergent - passerelle culturelle, connexion de patrimoine et innovation", mettant à l'honneur l'histoire, les identités et les initiatives créatives du quartier.

Ayant pour thème "Passerelle culturelle - connexion de patrimoine - innovation", l'exposition propose un espace d'expérience autour des valeurs historiques et artistiques des monuments architecturaux de la période indochinoise dans le quartier de Cua Nam à Hanoï. Il s’agit d’une activité culturelle et artistique, riche de sens politique et social, destinée à célébrer les congrès des organisations du Parti à tous les niveaux, à renforcer la confiance de la population dans la direction du Parti et à affirmer la valeur de la voie choisie par le Président Hô Chi Minh.

De nombreux images et documents précieux recréent l’empreinte de l’Université d’Indochine, du Grand Palais, de la Garde indigène et d’œuvres d’art comme les reliefs de l’agriculture et de la pêche, restaurés d’après les modèles originaux de l’École des beaux-arts d’Indochine.

L’espace artistique est aménagé de manière créative et mis en valeur par des expositions photographiques interactives telles que "Sens d’Indochine" ou "Vaisseau d’Indochine", offrant des vues aériennes et panoramiques, alliant patrimoine et technologie moderne.

Préserver les patrimoines

"La préservation du patrimoine culturel est une tâche importante, inscrite dans de nombreuses résolutions du Comité central du Parti, et Hanoï sera certainement l’une des localités pionnières. Nous sommes convaincus que si nous avançons dans la bonne direction, le patrimoine sera non seulement préservé, mais prendra véritablement vie, créant de nouvelles valeurs et devenant un moteur du développement durable de l’industrie culturelle de la capitale", a souligné Pham Tuân Long, secrétaire de l’organisation du Parti du quartier de Cua Nam.

La nouvelle approche du quartier de Cua Nam en matière de conservation du patrimoine s’inscrit pleinement dans l’orientation de développement de la capitale, conformément à la Résolution N°15 du Politburo du Parti du 5 mai 2022 sur l’orientation et les tâches en vue de l'essor de Hanoï jusqu’en 2030, avec vision à l’horizon 2045.

Cette dynamique se poursuit et s’étend également dans les nouvelles résolutions du Comité central du Parti, visant à poser les bases d’une croissance nationale globale à l’ère numérique et d’une intégration approfondie.

Fort de son riche patrimoine, le quartier de Cua Nam s’oriente vers la création d’un espace culturel créatif, le développement de circuits touristiques, d’espaces d’exposition d’art et de produits artisanaux, dans le but de créer une marque locale associée à l’industrie culturelle.

L’événement, qui se poursuit jusqu’au 5 août, offre au grand public ainsi qu’aux touristes l’occasion de le visiter et de le découvrir.

Texte et photos : Quê Anh/CVN