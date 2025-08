Gestion du patrimoine : Hanoï publie de nouvelles instructions provisoires

Le Service de la culture et des sports de Hanoï a publié des directives provisoires relatives à la gestion, à la protection et à la valorisation des vestiges historiques, culturels et des sites pittoresques de la ville, dans l’attente de l’adoption d’un nouveau règlement par le Comité populaire municipal.

Selon ce document, la gestion des vestiges relève de la compétence du Comité populaire municipal, qui exerce l’autorité publique sur l’ensemble des sites situés sur le territoire de la ville. Il assure également la gestion directe de plusieurs sites emblématiques, parmi lesquels le centre de la citadelle impériale de Thang Long, Cô Loa, le Temple de la Littérature (Quôc Tu Giam), le lieu commémoratif du Président Hô Chi Minh à Van Phuc, la Maison centrale de Hoa Lo, la maison au 48 rue Hàng Ngang, ainsi que d’autres sites définis par la municipalité. Le Service de la Culture et des Sports est chargé de conseiller et d’assister le Comité populaire dans la gestion publique de ces vestiges.

Les autorités communales et de quartier continuent d’assurer la gestion locale des vestiges, dans les limites de leurs attributions légales, jusqu’à la mise en place officielle du nouveau règlement municipal. Concernant le site classé spécial de Cô Loa, le Centre de préservation du patrimoine Thang Long - Hanoï collabore avec le Comité populaire du district de Dông Anh afin d’élaborer un règlement commun et de clarifier les responsabilités en matière de gestion, de protection et de valorisation du site.

En ce qui concerne le classement des vestiges, les entités ou individus en charge des sites (tels que les comités de gestion ou les autorités locales) doivent soumettre une demande au directeur du Service de la culture et des sports, conformément à la Loi sur le patrimoine culturel du 23 novembre 2024. Le Service est responsable de l’élaboration des dossiers scientifiques nécessaires à la soumission auprès des autorités compétentes. Toute restauration de vestiges dégradés doit être validée par les instances culturelles compétentes. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est chargé des sites d’envergure nationale et internationale, tandis que les vestiges de niveau inférieur relèvent du département municipal.

Par ailleurs, les autres aspects de la gestion des vestiges continuent d’être régis par les règlements municipaux en vigueur, notamment les décisions n°48/2016/QĐ-UBND et n°31/2021/QĐ-UBND. En date du 17 mars 2025, la ville a également approuvé l’ajout de 567 nouveaux vestiges à l’inventaire, portant à 6.489 le nombre total de sites reconnus à Hanoï.

