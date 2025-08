L'art traditionnel du tuông revisité avec modernité

À Hanoï, un groupe d’étudiants de l’Université FPT et le Théâtre de tuông du Vietnam réinventent cet art scénique. Leur programme " Lời tuồng - Tiếng trẻ" allie tradition et modernité, captivant les jeunes grâce à des expériences interactives et des supports médiatiques innovants.

Le programme artistique "Lời tuồng - Tiếng trẻ" (Versets du théâtre classique - Voix des jeunes) propose une série d’activités originales - talk-shows, performances, ateliers - pour redynamiser l’intérêt des jeunes envers le tuông (ou le hat bôi), un art théâtral classique vietnamien, aujourd’hui revisité sous un angle contemporain.

“Bien que formé il y a des centaines d’années, le théâtre classique porte encore de nombreuses valeurs que la jeunesse d’aujourd’hui peut pleinement embrasser et faire résonner”, explique Trân Ngoc Duc, représentant du groupe Tuông Tân Tich de l’Université FPT à Hanoï.

Un langage créatif et humaniste

Véritable trésor du spectacle vivant, cette forme d’art vietnamienne conjugue musique traditionnelle, techniques de maquillage sophistiquées, costumes raffinés et langage corporel symbolique. Dans le contexte de l’esthétique contemporaine, ces éléments deviennent source d’inspiration pour des disciplines modernes comme le design graphique, la mode, le cinéma ou encore les arts de la scène.

“Ce théâtre est non seulement un symbole culturel, mais il reflète également des valeurs profondément humanistes : loyauté, amour filial, quête de justice… Ce sont précisément ces idéaux que les jeunes continuent de rechercher aujourd’hui. Dans un monde globalisé, s’engager dans le tuông permet d’affirmer clairement et fièrement son identité nationale”, poursuit Trân Ngoc Duc.

Présenté dans un langage acces-sible, créatif et contemporain, cet art ancestral devient ainsi un pont vivant entre passé et présent. Le projet part d’une conviction forte : en donnant aux jeunes l’opportunité de vivre et de transmettre cette tradition à leur manière, cet art ne se contente pas de survivre - il renaît.

Le programme a débuté par une représentation saisissante de Hô Nguyêt Cô hóa cáo (La Fée-Renard se transforme en renard), mise en scène par le Théâtre de tuông du Vietnam. Un spectacle visuellement majestueux, riche en couleurs et en symboles, qui a immédiatement conquis le jeune public.

S’en est suivi un échange entre artistes et étudiants, où Lôc Huyên et Trân Long ont partagé anecdotes et coulisses, attisant une curiosité nouvelle pour cet art souvent méconnu.

Un talk-show dédié aux médias numériques et aux stratégies pour reconnecter les jeunes à l’art traditionnel a également suscité un vif intérêt. Deux jeunes intervenants, Bùi Yên Linh (Théâtre de tuông du Vietnam) et Vu Khánh Linh (INFLAME 2025), ont présenté des méthodes innovantes s’appuyant sur les technologies numériques pour redonner vie aux scènes classiques.

L’un des moments les plus marquants fut l’atelier "Chạm tuồng” (Toucher le tuông), durant lequel les participants ont pu s’initier au maquillage traditionnel et aux gestes fondamentaux, encadrés par des artistes professionnels. Pour beaucoup, il s’agissait d’une première immersion inoubliable.

Un art théâtral loin d'être dépassé

“En tant qu’étudiant en communication multimédia, je souhaite intégrer notre culture nationale dans mes projets créatifs”, confie Ngô Thê Quân. Après avoir découvert le tuông et écouté les artistes, il est convaincu que ce théâtre, loin d’être dépassé, peut encore émouvoir la nouvelle génération - à condition de trouver le bon langage.

Le groupe Tuông Tân Tich diffuse également ses contenus sur des plateformes telles que YouTube, Facebook ou TikTok. On y trouve des vidéos éducatives sur les personnages de cet art classique, ses musiques, ses costumes, et bien plus encore.

Nguyên Kiêu Oanh, du Théâtre de tuông du Vietnam, se réjouit du dynamisme des écoles et universités partenaires. Ces établissements ont organisé avec succès plusieurs événements : Tuồng kể - Tuông raconte des histoires (Université des sciences sociales et humaines), Tuông DATE (Académie diplomatique), Tuông sac - Couleurs du tuông (Lycée d’élite de Bac Ninh), et bien sûr Tuông Tân Tich (Université FPT). “Ces projets prouvent que la jeunesse peut devenir un pont vivant entre patrimoine et modernité. Il suffit de leur faire confiance et de leur donner l’espace pour innover à leur façon”, affirme-t-elle.

Trân Ngoc Duc révèle que de nombreuses activités sont en préparation : une mini-série de podcasts, des rencontres créatives, des visites guidées de spectacles... Autant d’initiatives pour permettre à toujours plus de jeunes de découvrir les sons vibrants et les performances millimétrées de cet art vivant.

Cet art scénique classique, inscrit au patrimoine culturel immatériel national depuis 2014, connaît grâce à ces dynamiques un second souffle, résonnant puissamment auprès des nouvelles générations.

